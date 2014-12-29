92 درصد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در مناطق محروم بی سوادند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مهدی زاده ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از دست اندرکاران عرصه سوادآموزی، گفت: هزاران نفر در کشور جان خود را در راه سوادآموزی از دست داده اند و اگر امروز میانگین سواد از 47 درصد به نزدیک 90 درصد رسیده، باید دانست که این رقم به راحتی به دست نیامده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بیش از 400 هزار نفر به عنوان آموزیار ارائه خدمت کرده و رفته اند و امروز نامی از آن ها نیست و در حال فراموشی هستند، گفت: متاسفانه معلمی یکی از آن شغل هایی است که شان آنها را پایین آورده ایم.

معاون آموزش سازمان سوادآموزی ادامه داد: مشکل سوادآموزی پول و ساختمان و از این قبیل نیست بلکه جایگاهی است که آن را از دست داده است.

مهدی زاده بیان کرد: یکی از افتخارات سوادآموزی این است که در به در افراد بی سواد رفته و خدمات خود را به آن ها ارائه کرده و ممکن است امروز به این حالت ایراد بگیرند ولی این مسئله یکی از افتخارات ما است.

وی با بیان اینکه همواره جذب سوادآموز از دغدغه ها و مشکلات اصلی ما بوده است، عنوان داشت: مشکل ما نیروی انسانی نیست بلکه این است که افراد بی سواد در کلاس های سوادآموزی حاضر نمی شوند.

معاون آموزش سازمان سوادآموزی اظهار داشت: همواره این سوال ها مطرح بوده که چه لزومی دارد که این همه فرصت و نیروی انسانی را برای تعدادی به کار بگیریم که امکان دارد تا چند سال دیگر حتی زنده نباشند و آیا بهتر نیست که همه این هزینه ها صرف پوشش کامل ابتدایی شود که حداقل بدانیم در آینده بی سوادی در کشور نیست و چرا نهضت سوادآموزی اولین سازمانی است که توسط امام (ره) تشکیل شد؟ ما باید بدانیم که زندگی و حیات اقتصادی و اجتماعی ما وابسته به این مسئله است.

مهدی زاده ادامه داد: اگر امروز پوشش کودکان ابتدایی ما افزایش یافته به خاطر افزایش سطح سواد والدین آن ها بوده است.

وی اعلام کرد: 540 هزار نفر خانوار در مناطق محروم تحت پوشش کمیته امداد هستند و بررسی ها مشخص کرده 508 هزار از این خانواده ها دارای سرپرست بی سواد هستند.

معاون آموزش سازمان سوادآموزی با تاکید بر اینکه فقر و بی سوادی همزاد یک دیگرند و بی سوادی فقر و فقر بی سوادی را منجر می شود، گفت: 92 درصد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در مناطق محروم بی سواد هستند.

مهدی زاده گفت: 80 درصد بهره برداران کشاورزی در ایران بی سواد یا کم سواد هستند.

وی ابراز داشت: سال گذشته 642 هزار کودک شش تا 15 سال خارج از مدرسه در کشور وجود داشت که بررسی ها نشانگر این بودند که 72 درصد از آن ها دارای اولیای بی سواد هستند.

معاون آموزش سازمان سوادآموزی تاکید کرد: اگر بخواهیم در چشم انداز 20 ساله جایگاه اول منطقه را به دست آوریم، باید افراد بی سواد کشور را با زور، خواهش یا تطمیع با سواد کنیم.

مهدی زاده با عنوان اینکه توانسته ایم قسمت اعظم بی سوادهای کشور را با سواد کنیم، گفت: در گذشته سه میلیون 450 هزار بی سواد زیر 50 سال در کشور وجود داشت ولی با روش های مختلفی که این افراد مورد آموزش قرار گرفتند، الان حدود یک میلیون و 700 بی سواد بیشتر از این تعداد باقی نمانده است.

وی با اشاره به اینکه استان فارس سال گذشته در قعر جدول باسوادی در بین استان های دیگر کشور بود، تصریح کرد: ولی در شرایط کنونی فارس توانسته به جایگاه چهارم کشوری در زمینه باسواد کردن افراد برسد و حتی انتظار است که طی یک ماه آینده بتواند جایگاه خود را به صدر ارتقا دهد.