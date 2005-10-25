سالانه 24 ميليارد نخ سيگار قاچاق وارد ايران مي شود / هر 5/2 دقيقه يك مرگ در كشور بر اثر مصرف سيگار ؛ طي يك دهه آينده

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، بر اساس آمار و ارقام رسمي ، از مجموع 54 ميليارد نخ سيگار مصرفي ساليانه در كشور ، 30 ميليارد نخ آن توليدات داخل و واردات قانوني است و مابقي آن به صورت قاچاق در سطح كشور عرضه مي شود...

بررسي ها و نتايج يك تحقيق حاكي از آن است كه بيشترين گرايش دانش آموزان كشور به مصرف سيگار، الكل و مواد مخدر است .

وزارت آموزش و پروش در سال 82 تحقيقي با نگاه پيشگيرانه به موضوع مواد مخدر انجام داد كه بواسطه اينكه شروع اين معضل از سنين نوجواني يعني 12 تا 18 سال است ، تمامي دانش آموزان مقطع سوم راهنمايي تا دبيرستان كشور تحت پوشش اين طرح تحقيقاتي قرار گرفتند .

بر اساس همان تحقيق، 3/5 درصد دانش آموزان حداقل يكبار سيگار مصرف كرده اند و 7/18 درصد آنها در معرض مصرف آن قرار دارند، همچنين 6/4 درصد نيز تا حد زيادي در معرض مصرف اين ماده دخاني قرار دارند.

طبق برنامه كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات كه از سال 1999 ميلادي در راس برنامه هاي سازمان جهاني بهداشت قرار گرفت ، ضرورت تدوين معاهده هاي بين المللي براي كنترل دخانيات تصويب و جمهوري اسلامي ايران به لحاظ اقدامات عملي موثر در زمينه كنترل دخانيات ، به عنوان هماهنگ كننده كشورهاي منطقه و همين طور يكي از 6 نفر هيات رئيسه انتخاب شد .

شايد عضويت رسمي ايران در كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات ، از آن جهت اهميت داشته باشد كه بايد بدانيم بيش از 500 ميليون كودك در جهان در معرض دود سيگار تحميلي هستند و سيگار در هر ثانيه 6/5 نفر را در جهان به كام مرگ فرو مي برد .

رييس سازمان جهاني بهداشت معتقد است : به رغم كارهاي صورت گرفته ، تعداد مرگ و ميرهاي ناشي از سيگار در 20 سال آينده دو برابر خواهد شد و بيشتر آنها در كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد...

به گزارش خبرنگار مهر ، در حال حاضر در هر 10 دقيقه يك نفر در ايران به علت مصرف دخانيات ، مي ميرد كه طي پيش بيني مي شود طي يك دهه آينده اين مرگ و مير به ازاي هر 5/2 دقيقه يك نفر برسد .

بر اساس آخرين آمارهاي رسمي ، ساليانه 1460 ميليارد تومان بابت خريد و مصرف سيگار در ايران هزينه مي شود و دولت نيز سه برابر اين رقم يعني 4380 ميليارد تومان را هر سال صرف درمان و عوارض مواد دخاني مي كند كه در مجموع سرمايه اي كه ساليانه از ناحيه سيگار در كشور دود مي شود ، بالغ بر 5840 ميليارد تومان است...

كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات ، بهار سال 82 به امضاي وزير وقت بهداشت و درمان كشور رسيد و سپس مجلس شوراي اسلامي نيز با آن موافقت كرد و در نهايت با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و همين امر سبب گرديد ، لايحه براي تصميم گيري به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود .

ممنوعيت تبليغات بين المللي، جلوگيري از ورود محصولات دخاني قاچاق به كشورهاي عضو، شفاف سازي تجارت محصولات دخاني به نحوي كه هر محموله توليدي از هر منبع بايد داراي شناسنامه كامل باشد، انتقال تجارب و اطلاعات كشورهاي موفق در كنترل دخانيات و اجراي برنامه هاي آموزش كنترل دخانيات از اهداف و مزاياي اين طرح است .

كنوانسيون مذكور در ماه مي 2003 (خرداد 83) به تاييد وزراي بهداشت 192 كشور عضو سازمان جهاني بهداشت رسيد كه وزير بهداشت ايران نيز جزو اولين نفرات امضاء كننده كنوانسيون بود .

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر ، ايران براي عضويت رسمي در كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات ، قبل از برگزاري جلسه آن ، كمتر از يك هفته مهلت دارد .