به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی پیش از ظهر دوشنبه در سفر به قم و با حضور در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با مسئولان انجمن‌های هنری قم دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که با حضور حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و حامد حجتی معاون فرهنگی هنری این اداره کل برگزار شد مسئولان انجمن‌های هنری و هنرمندان استان به بیان دغدغه‌ها و مشکلات حوزه فعالیت خود پرداختند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در این نشست در سخنانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را شخصی دغدغه مند در عرصه هنر دانست و برای وی توفیقات روزافزون در این جایگاه آرزو کرد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در سخنانی وجود خشکسالی اعتباری را مورد توجه قرار داد و گفت: با این وجود در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۱ برنامه مهم هنری توسط انجمن های هنری برگزار شد و در شش ماهه دوم نیز ۹ برنامه هنری دیگر در دست اجرا است.

حجتی با بیان اینکه اتفاقات هنری ملی و بین المللی فراوانی توسط هنرمندان قمی شکل می‌گیرد، افزود: این ظرفیت عظیم، مطالبات بسیاری از جمله حمایت بیشتر را نیز به دنبال دارد.

وی با اشاره به فعالیت های هنری گسترده دیگر نهادهای بزرگ قم از جمله حوزه علمیه و ضرورت توجه به این مراکز، اظهار داشت: لازم است فضایی برای قم ایجاد شود تا فعالیت هنری خود را در سطح ملی و بین الملل معرفی و گسترده کنند.

در ادامه این نشست هم اندیشی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با تاکید بر اینکه جایگاه فعالیت حوزه هنر دینی در قم است، تصریح کرد: هنر دینی حوزه گسترده‌ای دارد و می‌تواند بر اساس باورهای جامعه کارهای گسترده‌ای نیز رقم بزند.

مرادخانی با توصیه بر اینکه قبل از ورود به مسائل اجرایی لازم است بیشتر تفکر و اندیشه شود، ابراز داشت: در خصوص فعالیت در عرصه هنر دینی با توجه به وجود ظرفیت‌های فراوان در قم، می‌توان آثار متفاوت و مورد تأیید بزرگان تولید کرد.

وی بخش عمده مشکلات هنرمندان را بحث زیرساخت‌ها عنوان کرد و افزود: با تکمیل و بهره برداری از تالار مرکزی شهر قم بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های هنر قم رفع خواهد شد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه آمادگی خود را برای حمایت بیشتر از فعالان هنری استان اعلام کرد و گفت: معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب عقد تفاهم نامه از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های هنری حمایت می‌کند.