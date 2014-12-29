به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه فرهنگی رسانه‌ای ارتش، امیر دریادار علیرضا خادم بیغم، امروز پس از شلیک موشک‌های ساحل به دریای "نور" و "نصر"، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش با توجه به تجهیزاتی که در اختیار دارد، به خوبی از سواحل کشور دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه شلیک موشک‌های نور و نصر نشان دهنده قدرت ایران در حفاظت از سواحل است، گفت: موشک های نور و نصر، موشک هایی دریاپایه هستند؛ موشک نصر، یک موشک بُرد کوتاه است که علیه اهداف سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: با توجه به اقتدار جمهوری اسلامی ایران هیچ دشمنی، قادر به عبور از خطوط دفاعی کشور نیست.

*حمله بالگردهای SH3D نیروی دریایی به زیردریایی‌های دشمن

بر اساس این گزارش، امروز و در ادامه رزمایش مشترک و بزرگ محمد رسول‌الله (ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران، زیردریایی های دشمن فرضی با پرتاب اژدر منهدم شد.

در این مرحله از رزمایش، بالگردهای ضد زیرسطحی SH3D نیروی دریایی برفراز منطقه رزمایش به پرواز درآمده و پس از شناسایی زیردریایی های دشمن فرضی، با پرتاب اژدر آنها را منهدم کردند.

تمام مراحل تحقیق، طراحی و بکارگیری این اقدام (پرتاب اژدر از بالگرد) که برای نخستین بار در این رزمایش صورت گرفت، توسط متخصصان جوان جهاد خودکفایی نیروی دریایی انجام شده است.

همچنین در این مرحله از رزمایش، سامانه‌های پدافند هوایی، امنیت فضای منطقه رزمایش را برای اجرای مأموریت شناورهای سطحی، زیرسطحی و یگان‌های پروازی نیروی دریایی فراهم کردند.