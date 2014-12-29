به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمده است: «حماسه عاشورایی 9 دی ماه آیینه تمامنمای بصیرت، بیداری، هوشمندی، دشمنشناسی و ولایتمداری ملت ایران و صحنه شکست جبهه متحد ضدانقلاب داخلی و خارجی و عرصه رسوایی نظام سلطه و استکبار در فتنه بزرگ سال 88 بود که در برهه حساس تاریخ سياسي، اجتماعي کشور، تهدید دشمن را به فرصتی راهبردی برای نمایش قدرت شگرف انقلاب و نظام اسلامي تبدیل کرد.
حماسه 9 دی که آتش فتنهگری و آشوبطلبی استکبار جهانی و نابخردان فريبخورده را خاموش کرد، از نقاط عطف انقلاب اسلامی و از وقایع ماندگار و الهامبخشی است که خواهد توانست نسلهای آینده را هوشمندانه بر فتنههای احتمالي فراروی غلبه دهد.
تبیین و بازنمایی عوامل شکلگیری حماسه 9 دی ماه سال 88 و پیامدهای آن در محیط داخلی، منطقهای و جهانی به ويژه در صحنه تقابل راهبردی انقلاب اسلامی با نظام سلطه و شبکه صهیونیسم بینالملل امری مهم و نیاز دائمی جامعه اسلامی است.
بصیرتافزایی و افشای سیاستها و سناریوهای پيچيده نظام سلطه و استکبار برای تحقق آرزوي شیطانی وخيالپردازانه براندازی نظام و انحراف و انحطاط در روند تکامل و پيشرفت انقلاب اسلامی، رسالت خطیر و تعطیلناپذیری است که نیروهای مدافع انقلاب اسلامی و تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه هیچگاه نباید نسبت به آن غفلت کنند، چرا که هرگونه چشمپوشي از عبرتهای تاریخی انقلاب، آسیبها و خسارتهای جبرانناپذیری را به نظام اسلامی تحمیل خواهد کرد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تجلیل از حماسهسازان 9 دی ماه و تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهیدان و جانبازان جبهه مقابله با فتنه 88، ولایت فقیه و منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را قطبنمای نجاتبخش ملت ایران در رویارویی با بحرانها و فتنههای مهندسی شده دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب اسلامی دانسته و اعلام ميدارد: ملت ایران به برکت آموزههای سترگ تاریخی انقلابی خود به ويژه آنچه در مصاف با فتنههای سه دههی اخیر آموخته است با حضور هوشمندانه و مجاهدانه در صحنه، رویکردها و رفتارهای جبهه معاندین داخلی و خارجی را با دقت، رصد و با آمادگیهای همهجانبه خود به پیگیری آرمانها بلند انقلاب اسلامی و دستیابی به قلههای رفیع پیشرفت و تعالی در عرصههای مختلف به ويژه اقتدار روزافزون نيروهاي مسلح درمصاف با دشمنان ايران اسلامي میاندیشد».
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