به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد طلوع کیان در نشست خبری که امروز دوشنبه در محل این فدراسیون برگزار شد، در خصوص برنامه های این فدراسیون خبر داد: سال گذشته تنها در رده بزرگسالان مسابقات پهلوانی را برگزار کردیم ولی امسال در رده نونهالان، نوجوانان و جوانان این رقابتها برگزار شد و قرار است روز 12 دی‌ماه در مشهد مسابقات پهلوانی کشور را در رده بزرگسالان برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه رقابتهای یاد شده تحت عنوان گرامیداشت پهلوان علیرضا سلیمانی برگزار خواهد شد، ادامه داد: با رسول خادم جلسات متعددی را برگزار کردیم و تقویم فدراسیون را بر اساس تقویم فدراسیون کشتی تنظیم خواهیم کرد. فدراسیون کشتی حمایت‌های خوبی از ما به عمل می‌آورد و حتی 20 سکه پاداش پهلوان سال قبل را هم این فدراسیون پرداخت کرده است.

طلوع کیان همچنین عنوان کرد: قصد داریم مسابقات پهلوانی را در روز 12 دی‌ماه برگزار کنیم که با هماهنگی سجادی قرار است در مراسم تقدیر از قهرمانان بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی بازوبند پهلوان کشور نیز توسط رئیس جمهور بسته خواهد شد.