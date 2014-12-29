برپايي نماز تاثير گذار در جامعه از وظايف مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسين بلك پیش از ظهر امروز در همايش نماز شهرستان اهواز كه در سالن اجتماعات تبليغات اسلامي خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: به اميد روزي كه كلمه اجلاس به اقامه نماز تبديل شود. قطعا اجلاس سراسري نماز تعبير و اصطلاح است ولي حتي در تعبير و لفظ هم بايد ما را به اقامه و حركت كردن فرا بخواند.

وي افزود: امام علي (ع) به بزرگترين مسئولان حکومت خود نماز را گوشزد مي كرد. در جامعه اي كه نماز اقامه مي شود، انسان ها هويت واقعي خود را پيدا مي كنند.

مديركل تبليغات اسلامي خوزستان تصريح كرد: سوره حمد انسان را از ذلالت و گمراهي نجات داده و به خدا متصل مي كند. آن چه كه ما مسئولان وظيفه داريم برپايي نماز تاثير گذار در جامعه است.

بلك يادآور شد: خدا تنها به مسجد، ركوع و سجود انسان ها نمره نمي دهد بلکه به نماز با یقین آنها اهمیت می دهد. جايگاه نماز اين است كه قلب پاكيزه اي داشته باشيم به گونه ای که بايد برادري، دوستي، مهرباني و محبت را از نماز کسب کنیم.

وي با اشاره به اينكه در سوره مباركه معراج خداوند صفات نمازگزار را عينا و عملا آورده است، بيان كرد: بخشي از نمره نماز متعلق به محل كار افراد بوده و به وظايف اجتماعي افراد ارتباط دارد.

مديركل تبليغات اسلامي خوزستان ادامه داد: نبايد به جامعه با نگاه شك آميزي در ارتباط با نماز نگاه كرد. خوشبختانه مردم ما اقبال خوبي به نماز دارند. مساجد و نمازخانه ها هميشه مملو از نمازگزار است.

بلك در پايان گفت: در حال حاضر نماز صبح در خوابگاه هاي دانشجويي با طراوت خاصي برگزار مي شود.