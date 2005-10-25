براي آذرپيام برنامه داريم

مصطفي كارخانه سرمربي تيم واليبال صنام با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: من 12 سال است كه با واليبال صنام در ليگ برتر حضور دارم، ولي هيچ سالي مثل 84 ليگ را قوي نديدم واقعا براي اين واليبال زحمت كشيده شده است و ما امروز مزد اين زحمات را مي گيريم و اگرمي بينيد كه برخي تيمها شكل واقعي خود را ندارند مربوط به عدم هماهنگي وبازيهاي اول فصل است، رفته رفته بهترمي شوند و قطعا دردور برگشت مسابقات خيلي نزديك، جذاب وديدني ترخواهد بود.

كارخانه درمورد فشردگي مسابقات گفت: ما تابع تصميمات فدراسيون هستيم، فدراسيون حق دارد، چرا كه برنامه هاي تيم ملي نيز بايد مد نظر قرارگيرد، ما بايد بپذيريم كه هر برنامه يا تصميمي ازسوي فدراسيون براي واليبال است كه قبول دارم مسابقات فشرده و سخت است، ولي وقت كمي در اختيارفدراسيون است وبايد تمام برنامه ها انجام شود.

سرمربي صنام درمورد عدم هماهنگي بازيكنان اين تيم در3 مسابقه قبلي گفت: بچه ها مقداري استرس داشتند، برخي از آنها فكر مي كردند كه بازهم بازيكنان سابق در زمين هستند كه با تمهيدات لازم اين مسئله رفع شده است، ضمن اينكه آمدن عندليب مشكلات ما را تا حدودي رفت كرد.

كارخانه درپايان پيرامون بازي روزجمعه با آذرپيام آروميه گفت: به نظرمن اين بازي، يك واليبال خوب و سطح خواهد شد، آذرپيام 2 بازيكنان خارجي خوب دارد، ولي ما تمام حركات اين تيم را آناليز كرده ايم، 3 بازي قبل آذرپيام را به خوبي بررسي كرده ودر تمرينات روي نقاط ضعف وقوت آنها كاركرده ايم، اما انگيزه بالاي بچه ها وبرنامه مربيان به اميد خدا اين تيم را نيزشكست مي دهيم.