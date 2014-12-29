افراطیون در سوئد دومین مسجد را به آتش کشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، صبح امروز دوشنبه مسجدی در جنوب شهر اسلو به آتش کشیده شد. این دومین مسجدی است که ظرف چهار روز گذشته در این کشور اروپایی به آتش کشیده می شود.

در حادثه صبح امروز به کسی آسیب وارد نشده اما در مورد قبلی پنج نفر زخمی شده بودند.

کارشناسان احتمال می دهند که آتش زدن عمدی مساجد توسط طرفداران حزب "دموکرات های سوئد" که سومین حزب بزرگ سوئد است و سیاست های ضد مهاجرت را دنبال می کند انجام شده باشد.

البته پیش از این نیز حملاتی به مساجد در این کشور گزارش شده بود.