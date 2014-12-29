سکوت باشگاه کویینز پارک رنجرز در قبال ناپدید شدن هواپیمای ایر آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمای پرواز کیو زد 8501 روز گذشته در مسیر سورابایای اندونزی به سنگاپور ناپدید شد و تا به حال اثری از آن پیدا نشده است.

تونی فرناندس، رئیس مالزیایی این خط که مالک باشگاه کویینز پارک رنجرز نیز هست روز گذشته در خصوص ناپدید شدن هواپیما توضیحاتی ارائه کرد و از خانواده کسانی که در این پرواز حضور داشتند خواستار شکیبایی شد.

جالب اینکه باشگاه کیو پی آر هنوز بر روی سایت خود هیچ واکنشی به این موضوع مهم نداشته است.

تونی فرناندس در سال 2001 این خط هوایی را به قیمت ناچیز 50 سنت البته با بدهی 11 میلیون دلاری خریداری کرد.