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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۱۷

در ادامه تغییرات در فدراسیون فوتبال؛

نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم کنار گذاشته شد

نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم کنار گذاشته شد

هادی آیت اللهی یکی از نواب فدراسیون فوتبال نیز را نظر رئیس این فدراسیون از سمتش کنار گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تغییراتی که در فدراسیون فوتبال آغاز شده است، امروز از سوی علی کفاشیان اعلام شد که هادی آیت اللهی نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم از سمتش استعفا کرده است. این در حالی است که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد آیت اللهی قبل از این خواستار کناره گیری اش شده بود.

هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نظر پیرامون این موضوع را به آینده و پس از نشست با علی کفاشیان موکول کرد.

پس از برگزاری مجمع عادی فدراسیون فوتبال که روز شنبه با حضور نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمان وزارت ورزش و جوانان انجام شد، موج تغییرات در این فدراسیون آغاز شد و ابتدا فریده شجاعی از نایب رئیسی بانوان کنار گذاشته شد و روز یکشنبه نیز احمد هاشمیان در کمیته پزشکی جای خود را به پرهان خانلری داد.

کد مطلب 2451685

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