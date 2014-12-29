مردم با حضور در حماسه 9 دی کشور را از لوث وجود فتنه گران پاک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: تقویم انقلاب اسلامی ایران سرشار از حماسه ها و وقایع ماندگاری است که تاریخ سراسر افتخار این سرزمین را رقم زده است و در این مسیر دشمنان و فتنه گران همواره در تلاش برای سد کردن مسیر رشد و شکوفایی ملت ایران بوده اند که با بصیرت ملت و رهبری مدبرانه رهبر فرزانه انقلاب همچون همیشه ناکام گشته اند.

این بیانیه می افزاید: فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از دیگر نقشه ها و ترفندهای معاندان و مغرضان نظام بود که با بصیرت ملت شریف و شهیدپرور ایران در حماسه 9 دی 88 نقش بر آب شد.

پس از اتفاقات پیش آمده در آن زمان، عده ای گمراه با حمایت عناصر معاند داخلی و خارجی در صدد ضربه زدن به اصول انقلاب و ارزش های اسلامی بودند و با قانون شکنی آشکار و نادیده گرفتن ارزش های دینی و انسانی صحنه هایی زشت و غیر قابل تحمل برای امت اسلامی به وجود آوردند.

این گروه علاوه بر قانون شکنی و ایجاد آشوب، پایه های اصلی نظام را هدف قرار دادند و با این کار نشان دادند که نه تنها نادیده گرفتن آراء مردم بلکه براندازی نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده اند.

سرانجام توده‌های با بصیرت مردم که همواره چونان ستونی محکم و پابرجا پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند در 9 دی ماه 88 و در اعتراض به فتنه‌گری، قانون‌گریزی، کودتا علیه رای ملت، توهین به آموزه‌های اسلامی و به آشوب کشاندن کشور به خیابان‌ها آمدند و کشور را از لوث وجود فتنه گران پاک ساختند.

روز نهم دی ۸۸ شکوه پیوند ناگسستنی امت با امام خویش بود که در سیل خروشان انسان های عاشق و ولایت مدار متجلی شد، روزی که فتنه گران و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در میان حجم عظیم امواج امت اسلامی نفسشان برید و مرگشان رقم خورد و مردم حسینی منش ایران اسلامی نشان دادند که پیوندشان با ولایت محکم تر از آن است که با عوام فریبی و تبلیغات منفی عده ای محدود از هم گسسته شود.

در پایان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان ضمن گرامی داشت پنجمین سالگرد آن حماسه عظیم و مردمی و تقدیر از ملت همیشه بیدار و بصیر ایران اسلامی در پاسداری و دفاع همه جانبه از ارزش ها، از عموم مردم ولایتمدار و انقلابی استان کردستان دعوت می نماید در سالروز این حماسه عظیم در روز نهم دی ماه همراه با دیگر مردم قهرمان ایران اسلامی جلوه هایی دیگر از شکوه و حضور پرشور خود را به نمایش گذاشته تا بار دیگر یأس و نا امیدی را بر اردوگاه دشمن وارد و جشن اتحاد و همدلی را در سراسر این میهن مقدس بر پا کنند.