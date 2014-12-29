اولویتهای قضایی حوزه رسانه در کرمان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد پیش از ظهر امروز در نخستین نشست صمیمانه و هم‌اندیشی با مدیران رسانه‌های استان کرمان اظهار داشت: همواره از نظرات اصحاب رسانه در استان کرمان بهره برده‌ایم.

وی بیان داشت: باور درونی من این است که بر اساس آموزه‌های دینی قلم مقدس است و اهل قلم هم قداست دارند و اگر غیر از این بود، خداوند به قلم سوگند یاد نمی‌کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: جایگاه رفیع اهل قلم متوجه آن افرادی است که حریم و حرمت قلم را پاس می‌دارند و با قلم خود انسان و جامعه را تربیت می‌کنند، ارزش‌های انسانی را ترویج داده و باورهای دینی را تعمیق می‌دهند و این امر به معنای پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

موحد ادامه داد: این چنین قلمی در نگاه دینی و ملی دارای قداست و ارزش بالایی است و اصحاب رسانه استان کرمان تا حدود زیادی این قداست را دارند و نجیب‌ترین اصحاب رسانه را در کرمان داریم.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم این فضایی که بر رسانه‌های کشور و استان کرمان حاکم است، تداوم یابد و دستگاه قضایی باید از این ظرفیت استفاده استفاده کند.

رئیس شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: ظرفیت رسانه‌های استان کرمان بالاست و حسن‌نیت و انگیزه رسانه‌های کرمان ارزشمند است.

موحد با اشاره به جایگاه رسانه در تنویر افکار عمومی بیان داشت: ارتقای سطح دانش اهالی رسانه باید باید مورد توجه قرار گیرد و در دوران مدیریت جدید دادگستری استان کرمان این تعامل و همکاری سازنده ایجاد می‌شود.

وی همچنین رسانه پویا و بالنده را موجب بالندگی و تعالی جامعه دانست و اضافه کرد: هیچ نهادی بدون استفاده از این ظرفیت نمی‌تواند به اهدافش دست یابد و دستگاه قضایی نیز برای رسیدن به اهداف خود باید با اهالی رسانه تعامل سازنده و کارآمد برقرار کند.

موحد تصریح کرد: دستگاه قضایی برای برقراری عدالت، پشتیبانی از حقوق جامعه، احیای امور عامه، کاهش جمعیت کیفری و سایر اولویت‌ها به توان رسانه‌ها نیاز دارد و رسانه پل ارتباطی دستگاه قضایی با جامعه است.

وی کاهش جمعیت کیفری را از اولویت‌های دستگاه قضا اعلام کرد و گفت: جامعه از دستگاه قضایی انتظار دارند برای همه جرایم متوسل به مجازات حبس شود در حالی که سیاست دستگاه قضایی عکس این مطلب است، زیرا استفاده از حبس مناسب نیست و این مورد باید توسط رسانه‌ها در جامعه مطرح شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر نقش رسانه‌ها در حمایت و حفاظت از حقوق دولت عنوان کرد: بدون مشارکت جامعه دستگاه قضایی نمی‌تواند در زمینه حفاظت از حقوق دولت موفق باشد.

موحد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بحث مبارزه با زمین‌خواری و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در استان کرمان طی ماه‌های اخیر افزود: رسانه‌ها سهم بسیاری در موفقیت طرح مبارزه با زمین‌خواران و ساماندهی حاشیه‌نشین داشتند.

وی با تاکید بر نیاز مبرم دادگستری استان کرمان به همکاری رسانه‌ها اضافه کرد: بدون مشارکت رسانه‌ها نمی‌تواند، اقدام موثری انجام دهد.

موحد ادامه داد: اولویت‌های دستگاه قضا در حوزه رسانه توسط دادگستری استان کرمان تدوین می‌شود تا شاهد تاثیرگذاری بیشتر در جامعه باشیم.

وی عنوان کرد: امروز با حجم بالایی از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا مواجه هستیم که ریشه در ناهنجاری‌ها دارد و ما باید در زمینه کاهش ورودی‌ها تلاش کنیم.

موحد با اشاره به اینکه پرونده‌های زیادی در زمینه دعاوی دولت علیه مردم یا مردم علیه دولت مطرح است، افزود: رسانه‌ها می‌توانند در زمینه کاهش این نوع دعاوی موثر باشند.

وی با تاکید بر حمایت قانونی از رسانه‌ها و حقوق اهل قلم استان کرمان توسط دادگستری تصریح کرد: نباید رسانه‌ها را سانسور کرد و موجب رکود در رسانه شد، اما نمی‌توان فضاها را رها کرد که این آزادی موجب سوء‌استفاده از آزادی رسانه‌ها شود.

موحد از مدیران خواست تا آستانه تحمل خود را در برابر رسانه‌ها افزایش دهند و انتقادپذیر باشند و خطاب به رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها هم باید حریم‌ها را رعایت کنند و دنبال سیاه‌نمایی نباشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با گرامیداشت 9 دی اظهار داشت: شکوه و عظمت ملت ایران در 9 دی در راستای مقابله با فتنه‌گری به نمایش گذاشته شد.

موحد اضافه کرد: در 9 دی انقلاب اسلامی بر روی ریل اصلی خود برای نیل به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت.

وی از مردم استان کرمان خواست تا با حضور در آیین 9 دی بصیرت خود را بار دیگر به نمایش گذارند و حساسیت خود نسبت به حفظ و صیانت از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان دهند.