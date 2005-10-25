مراسم معارفه سرپرست دانشگاه وليعصر رفسنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين مراسم دكتر "بهرامپور"، سرپرست سابق دانشگاه ولي عصر رفسنجان، گزارشي از عملكرد مديريت دانشگاه ولي عصر رفسنجان از بدو تأُسيس ارائه داد و از همياري و مساعدت افراد خير در احداث مسجد دانشگاه و دانشكده ها تقدير كرد.

وي نداشتن رديف بودجه براي فعاليت هاي عمراني را بزرگترين معضل دانشگاه ولي عصر رفسنجان دانست.

همچنين دكتر "ابراهيمي نزاد" سرپرست جديد دانشگاه نيز طي سخناني به تشريح برنامه هاي خود پرداخت و عدالت و مهرورزي را محور اقدامات دولت جديد دانست.

به گراش "مهر"، "عبدالمحمد انصاري"، فرماندار رفسنجان نيز در همين مراسم با اشاره به وجود چهار هزار دانشجو در اين شهرستان خواستار افزايش سرانه دانشجويي منطقه شد.



"پورابراهيمي"، معاون اداري مالي استانداري كرمان نيز جذب دانشجو در رشته ‌هاي مورد نياز شهرستان و استان را مورد تاكيد قرار داد و خواستار بهره‌ گيري از تمام ظرفيت هاي موجود براي ارتقا سطح علمي دانشگاهها شد.



"حميد بهرامي"، نماينده مردم رفسنجان نيز در اين مراسم گفت: با روي كارآمدن دولت جديد شرايط توسعه دانشگاه ها و حل مشكلات دانشگاه وليعصر رفسنجان فراهم شده است.