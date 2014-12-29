اهواز بيشترين هزينه اجلاس نماز را پرداخت مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعيل ارزاني بيرگاني پیش ازظهر امروز در همايش نماز شهرستان اهواز كه در سالن اجتماعات تبليغات اسلامي خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: كار اصلي فرمانداري امنيت است. اگر بخواهيم امنيت را برقرار كنيم آن هم از نوع پايدار بايد بيشتر روي فريضه نماز كار كنيم.

وي افزود: با اداي فريضه نماز جرم خيز بودن مناطق كاهش پيدا مي كند. كمتر كسي پيدا مي شود كه نماز خوان باشد و جرم كند. در حقيقت كسي كه نماز مي خواند يك مامور دارد كه هميشه مراقب احوالاتش است.

فرماندار اهواز تصريح كرد:كسي كه نماز مي خواند هميشه خدا را حاضر و ناظر بر احوالات خود مي داند. به اين دليل كه نمي خواستيم اجلاس سراسري نماز را تحت شعاع قرار دهيم تنها از مسئولان آموزش و پرورش، دهياران استان و برخي مسئولان محلي دعوت كرديم.

ارزاني يادآور شد: اهواز بيشتر از ساير شهرهاي استان براي نماز هزينه كرده است. در حقيقت بيشترين هزينه هاي بيست و سومين اجلاس سراسري نماز را اهواز پرداخت مي كند.

وي عنوان كرد: در دوران دفاع مقدس براي نماز جنگيدند. در حقيقت دردسرهاي امنيتي و ناهنجاري هاي اجتماعي با اداي نماز كاهش پيدا مي كند. مردم وقتي به سمت دين مي روند جرمشان كمتر مي شود كه مصداق اين حرف كاهش جرائم در ماه مبارك رمضان و ماه محرم است.

فرماندار اهواز در پايان گفت: در حال حاضر هرگز در شهرستان اهواز هيچ گونه كوتاهي در معنويت نماز و مساجد نمي شود.