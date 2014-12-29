بی بی سی از ضبط برنامه‌ علیه آرژانتین پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شبکه خبری بی بی سی در آستانه سال نو میلادی از ضبط برنامه‌ های تلویزیونی جدید علیه حق حاکمیت آرژانتین بر جزایر "مالویناس" در منطقه "پاتاگونیا" پرده برداشت که حکایت از اعتراض آرژانتینی ها به جنگ بر سر این جزایر است.

"آلیسیا کاسترو" سفیر آرژانتین در انگلیس نیز ضمن بیهوده خواندن بهانه‌ جویی‌ های انگلیس در ساخت این مجموعه اعلام کرد که بی بی سی در پی تحریک دیگر کشورها در اعتراض به آرژانتین است.

"کریستینا فرناندز" رئیس جمهور آرژانتین نیز در اظهاراتی در سی و دومین سالگرد آغاز جنگ آرژانتین با انگلیس، این کشور را متهم به نظامی کردن این جزایر خواند که در آرژانتین فالکلند نامیده می شود.

وی در اظهارات خود برای کهنه سربازان آرژانتینی گفت: این جزایر بزرگترین پایگاه نظامی هسته ای ناتو را در جنوب اقیانوس اطلس، تشکیل داده است. این حقیقتی است که نمی‌ توانند آن را کتمان کنند. هزار و 500 نظامی ناتو و دو هزار نظامی ارتش انگلیس در این جزایر مستقر شده اند، این درحالیست که جمعیت بومی این جزایر فقط هزار نفر است.

شایان ذکر است مجمع الجزایر فالکلند حدود صد و هشتاد سال است که تحت نظارت انگلیس اداره می شود و دردهه 1980 جنگی بین انگلیس و آرژانتین بر سر این جزایر در گرفت که در نتیجه آن بیش از 600 سرباز آرژانتینی و همچنین 250 سرباز انگلیسی کشته شدند.