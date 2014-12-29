به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز در حاشیه چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در ماههای پایانی سال گفت: در شرایط امروز به دلیل تقاضای زیادی که در بازار رخ داده است، افزایش قیمتی در بازار بوجود آمد، اما پیش بینی می شود که پس از ژانویه این قضیه تقلیل یابد و شرایط متعادل تر شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی بازار را به دقت زیر نظر دارد و فکر می کند که در آینده نزدیک بازار به آرامش قبلی بازگردد.

وی در مورد راه اندازی سامانه چکاوک اظهارداشت: اجرای آزمایشی چکاوک آغاز شده است و ممکن است ایراداتی در این طرح باشد ولی این سامانه از دستاوردهای ارزشمندی است که می تواند اعتمادی را در جامعه ایجاد کند.

وی درباره فهرست شرکت ها و بنگاه های بانک ها عنوان کرد: تمام بانک ها در اجرای سیاستی که بانک مرکزی ابلاغ کرد لیست کامل بنگاه هایی که مستقیم و غیر مستقیم متعلق به آنها بود را به بانک مرکزی ارائه و زمان بندی سه ساله را هم اعلام کردند. این برنامه مورد توافق بانک مرکزی برای اجرا قرار گرفته و بانک ها براساس آن عمل می کنند.