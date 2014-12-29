ضوابط کاری وکلا در لایحه جامع وکالت شفاف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی روز دوشنبه در نخستین مجمع حقوقدانان و وکلای نیکوکار کمیته امداد در جمع خبرنگاران به لایحه جامع وکالت اشاره کرد و افزود: علاوه بر شفافیت ضوابط کاری وکلا ، دراین لایحه در این لایحه قبول ۳ پرونده بدون اخذ حقالوکاله و با نیت خیرخواهانه برای هر وکیل در طول یک سال پیشبینی شده است.
وی با اشاره به آموزش استفاده از امر وکالت در طرح دعوی توسط مردم گفت:در برخی از موارد ممکن است مردم پول وکیلی را نداشته باشند با هزینههای زیاد به هدف خود نرسند و باید بتوانیم آموزشهای لازم را برای استفاده از وکلا ارائه کنیم.
به گفته وزیر دادگستری ، توسعه امر وکالت باعث رفاه و منافع ملی میشود و باید به این امر مهم توجه کرد.
پورمحمدی افزود: در زمینه خدمات حقوقی توسط کمیته امداد اقدامات خوبی انجام شده و ما نیز سعی میکنیم با امکانات دولت و وزارت دادگستری به گسترش این امر کمک کنیم.
وی با اشاره به اینکه بحث وکلا، مبتلابه همه افراد جامعه نیست، تاکید کرد: وکالت برای حقی است که ارزشی دارد و افراد میتوانند برای آن هزینه کنند. اما ما نباید مشوق طرح دعوی، اختلاف و تحمل هزینه توسط دولت باشیم بلکه در عوض باید به دنبال کاهش جرائم و پروندهها در کشور باشیم
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