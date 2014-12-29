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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۳۲

ضوابط کاری وکلا در لایحه جامع وکالت شفاف می شود

ضوابط کاری وکلا در لایحه جامع وکالت شفاف می شود

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ وکالت به نفع عامه مردم است ، گفت: در لایحه جامع وکالت، ضوابط کاری وکلا شفاف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی روز دوشنبه در نخستین مجمع حقوقدانان و وکلای نیکوکار کمیته امداد در جمع خبرنگاران به لایحه جامع وکالت اشاره کرد و افزود: علاوه بر شفافیت ضوابط کاری وکلا ، دراین لایحه در این لایحه قبول ۳ پرونده بدون اخذ حق‌الوکاله و با نیت خیرخواهانه برای هر وکیل در طول یک سال پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به آموزش استفاده از امر وکالت در طرح دعوی توسط مردم گفت:در برخی از موارد ممکن است مردم پول وکیلی را نداشته باشند با هزینه‌های زیاد به هدف خود نرسند و باید بتوانیم آموزش‌های لازم را برای استفاده از وکلا ارائه کنیم.

به گفته وزیر دادگستری ، توسعه امر وکالت باعث رفاه و منافع ملی می‌شود و باید به این امر مهم توجه کرد.

پورمحمدی افزود: در زمینه خدمات حقوقی توسط کمیته امداد اقدامات خوبی انجام شده و ما نیز سعی می‌کنیم با امکانات دولت و وزارت دادگستری به گسترش این امر کمک کنیم. 

وی با اشاره به اینکه بحث وکلا، مبتلابه همه افراد جامعه نیست، تاکید کرد: وکالت برای حقی است که ارزشی دارد و افراد می‌توانند برای آن هزینه کنند. اما ما نباید مشوق طرح دعوی، اختلاف و تحمل هزینه توسط دولت باشیم بلکه در عوض باید به دنبال کاهش جرائم و پرونده‌ها در کشور باشیم

 

کد مطلب 2451704
مهناز قربانی مقانکی

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