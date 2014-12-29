نمایشگاه پوستر و کاریکاتور در حوزه هنری قم برپا شد

محمد مهدی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه آثار پوستر و کاریکاتورهای برگزیدگان دومین جشنواره تجسمی بسیج استان قم در نگارخانه سوره حوزه هنری به نمایش گذاشته شد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه دارای ۱۳۰ اثر برگزیده در چهار بخش این جشنواره است که در هر بخش آن سه نفر برگزیده شدند.

مسئول واحد تجسمی حوزه هنری قم عنوان کرد: علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه تا ۱۶ دی ماه فرصت دارند صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصر‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به حوزه هنری قم واقع در خیابان شهدا (صفائیه) کوچه ۲۳ مراجعه کنند.

لازم به ذکر است مراسم تقدیر از برگزیدگان این جشنواره شامگاه یکشنبه در قم برگزار شد.

در بخش نقاشی، فهیمه قربانی نفر اول، علی فلاح دهکردی نفر دوم و فرزانه واحد دهکردی نفر سوم شدند.

همچنین مهری جمشیدی نفر اول، زهره احمدی نفر دوم و محمدرضا پارسا نفر سوم در بخش گل و مرغ رشته نگارگری شدند.

همچنین از محبوبه عزتی در بخش تذهیب رشته نگارگری و زهرا اسعدی در رشته نگارگری تقدیر شد.

در بخش پوستر مجتبی قانونی رتبه اول، مینا محبوبی رتبه دوم و محمد نجفی و وحید حسینی به صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند. در رشته کاریکاتور نیز احسان چراغی ایرانشاهی رتبه نخست و و نیلوفر مینا رتبه دوم را کسب کرد.