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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۵

در سال جاری/

۱۱۲ زندانی جرائم غیر عمد در کرمان آزاد شدند

۱۱۲ زندانی جرائم غیر عمد در کرمان آزاد شدند

کرمان – مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان از آزادی ۱۱۲ زندانی جرائم غیر عمد در کرمان طی سال جاری خبر داد.

سید حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مهمترین سیاستهای این ستاد را آزادی زندانیان جرایم غیر عمد دانست و اظهارداشت: در این زمینه از مردم می خواهیم همکاری لازم را در راستای کمک رسانی برای آزاد سازی این انجام دهند.

وی تصریح کرد: با فعالیتهای صورت گرفته از ابتدای سسال جاری تا کنون 112 نفر آزاد شده اند که برای این امر 24 میلیارد و 958 میلیون و 962 هزار ریال هزینه شده است.

وی افزود: کمک خیرین، فعالیت در راستای بخشش شاکیان و بازپرداختهای صورت گرفته مهمترینعامل در راستای آزادی این افراد بوده است.

موسوی قوام ادامه داد: هم اکنون نیز 213 نفر زندانی در زندانهای استان به جرایم غیر عمد محبوس هستند که آزادی این افراد در پرو 7 میلیارد تومان اعتبار است.

 

کد مطلب 2451709

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