خطر جریان فتنه هنوز از بین نرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه همایش پاسداشت حماسه 9 دی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه آنچه در 9 دی متجلی شد مفهوم بصیرت بود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند برخی هم علم و هم ایمان دارند اما چون فاقد بصیرت هستند علم و ایمانشان باعث گمراهی شان خواهد شد بنابراین ملت ایران در حماسه 9 دی بصیرت خود را نشان داد.

وی به علت برگزاری بزرگداشت های هر ساله برای حماسه 9 دی اشاره کرد و گفت: خطر پشتیبان های خارجی و حامیان داخلی فتنه 88 هنوز از بین نرفته است و حامیان این جریان امروز منتظر این هستند تا در صورت کسب یک فرصت افکار خود را در کشور مطرح کنند و حاکم بشوند.

حداد عادل در واکنش به اظهارات اخیر میرحسین موسوی که توسط رسانه های ضد انقلاب مطرح شده است، گفت: مردم در 9 دی خودشان جواب تمامی این اظهارات را دادند و کافی است که به شعارهای مردم در 9 دی مراجعه کنیم چرا که مردم خودشان در مورد این مسائل داوری کرده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام سلطه در فتنه 88 ذوق زده شده بود، اظهار داشت: جریان استکباری فکر می کرد جریانی که در هفته اول بعد از انتخابات 88 در ایران راه افتاده است فزاینده خواهد بود بنابراین دل خود را به شکست انقلاب اسلامی خوش کرده بود که در نهایت ضربه اول را در نماز جمعه 29 خرداد 88 توسط رهبر انقلاب خورد و ضربه آخر را در حماسه 9 دی متحمل شد.