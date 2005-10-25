افزايش نارضايتي عمومي از حضور اشغالگران در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اينديپندنت درگزارشي آورده است : تعداد نظاميان آمريكايي كشته شده درعراق ازآغاز حمله به اين كشوربه مرز 2000 تن و تعداد مجروحان تا 15 هزار و 220 تن افزايش يافته است.

اين روزنامه انگليسي نوشت : اهميت اين موضوع زماني مشخص مي شود كه حمايت آمريكا از اقدامات نظامي در عراق كاهش يافته است و هيچ مدرك وسندي كه نشان دهد ميزان شورش ها در عراق كاهش يافته است،وجود ندارد.

بر اساس اين گزارش، درگيري هاي شديد بيشتر مربوط به استان هاي سني نشين بوده است زيرا 23 درصد ازتلفات آمريكايي ها مربوط به استان الانبارو 22درصد نيز دربغداد بوده است كه 28 درصد درنتيجه حملات بمب گذاري 28 درصد و 24 درصد نيز براثر شليك گلوله به قتل رسيده اند.

ازسوي ديگرروزنامه ساندي تلگراف نيزنوشت: نظرسنجي ها نشان مي دهد خشونت ها ومخالفت ها با ادامه اشغال عراق افزايش يافته است.

براساس گزارش تحقيقي كه ماه آگوست درعراق انجام شد، 82 درصد ازعراقي ها مي گويند به شدت با نيروهاي ائتلافي درعراق مخالف هستند در حالي كه كمتر از يك درصد، اين نيروها را براي افزايش امنيت در كشور مسئول مي دانند.

اين گزارش آورده است : اين آمار وارقام به خوبي نشان مي دهند كه چرا مقاومت مسلحانه همچنان وجود دارد.در حدود 72 درصد از عراقي ها مي گويند كه آنها دربين نيروهاي ائتلافي هيچ گونه احساس امنيت ندارند،67 درصد احساس امنيت كمتري مي كنند و 43 درصد نيز مي گويند كه شرايط براي صلح و ثبات بدتر شده است.

به گزارش مهر، در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه واشنگتن و لندن به اين نتيجه رسيده اند كه آشوب ها تا حد زيادي از سوي گروه هاي سني صورت مي گيرد.

اما گزارش هاي انجام شده در آكادمي هاي عراق نشان مي دهند كه65درصد از مردم در استان ميسان كه گمان مي رود از سوي ارتش انگليس كنترل مي شوند، حملات عليه نيروهاي انگليسي وآمريكايي را موجه مي دانند. اين رقم در بصره به 25 درصد مي رسد.

اينديپندنت دربخش ديگري آورده است با فرض اينكه كردها كه20 درصد ازجمعيت عراق راتشكيل مي دهند، ازحضورنيروهاي انگليسي و آمريكايي استقبال كرده باشند، اما ميزان حمايت از اين نيروها در بين عرب هاي عراق بسيار ناچيز مي باشد.

به گزارش مهر، يكي از دلايل براي قضاوت شرايط موجود، آمار مربوط به شرايط اجتماعي است. در حدود71 درصد از مردم فاقد آب بهداشتي و70 درصد فاقد سيستم فاضلاب هستند. 47درصد ازامكانات برق بهره مند نبوده و40 درصد از مردم در جنوب عراق بيكار هستند و اين امر با توجه به گذشت بيش از دوسال از سرنگوني رژيم سابق و حضور نيروهاي ائتلاف و وعده هاي فراوان مقامات آمريكايي مبني بررفاه و خدمات بهداشتي و دمكراسي و امنيت اسباب نارضايتي هاي گسترده ازحضور نيروهاي بيگانه را باعث شده است.

