به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسن پور کارگردان و نویسنده فیلم «گمنام» از رونمایی این فیلم در روز نهم دی ماه خبر داد و گفت: فیلم داستانی نیمه بلند «گمنام» روایتی از گمنامی جانبازان هشت سال دفاع مقدس است که به همت گروه فیلمسازی بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) تولید شده است.
وی بیان کرد: این فیلم نگاه یک دختر دانشجوی مستندساز به جانبازان و به تصویر کشیدن گمنامی آنها از لنز دوربین این مستندساز است.
این فیلم در روز سه شنبه 9 دی ماه 1393 ساعت 14 در سالن بصیرت لانه جاسوسی، رونمایی می شود.
این مراسم با حضور و سخنرانی سعید مستغاثی و سهیل کریمی برگزار می شود. این فیلم همزمان در دانشگاه امیر کبیر هم پخش می شود.
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