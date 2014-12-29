به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسن پور کارگردان و نویسنده فیلم «گم‌نام» از رونمایی این فیلم در روز نهم دی ماه خبر داد و گفت: فیلم داستانی نیمه بلند «گم‌نام» روایتی از گم‌نامی جانبازان هشت سال دفاع مقدس است که به همت گروه فیلم‌سازی بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) تولید شده است.

وی بیان کرد: این فیلم نگاه یک دختر دانشجوی مستندساز به جانبازان و به تصویر کشیدن گم‌نامی آنها از لنز دوربین این مستندساز است.

این فیلم در روز سه شنبه 9 دی ماه 1393 ساعت 14 در سالن بصیرت لانه جاسوسی، رونمایی می شود.

این مراسم با حضور و سخنرانی سعید مستغاثی و سهیل کریمی برگزار می شود. این فیلم همزمان در دانشگاه امیر کبیر هم پخش می شود.