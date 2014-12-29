۳.۵ میلیارد تومان اعتبار آموزشی به علوم پزشکی خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک ماه ربیع اول و حماسه ۹ دی، اظهارکرد: مهمترین اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در حوزه درمان راه‌اندازی بیمارستان شهرستان طبس در سال جاری بوده که از سهم اعتبارات دانشگاه برای راه‌اندازی این بیمارستان اعتباراتی گذاشته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی افزود: در سال جاری ۳۹ پزشک متخصص در استان جذب شده‌اند که این پزشکان بیشتر در شهرستان‌های استان به بیماران خدمات ارائه خواهند داد.

وی راه‌اندازی کلینیک تخصصی درمانی درمانگاه شهدا را از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: در جریان سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی موافقت اولیه با پذیرش دانشجو در رشته‌های جراحی عمومی، قلب، زنان و زایمان، عفونی و طب اورژانس گرفته شده است.

قائمی خبر داد: در سال جاری سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار آموزشی برای دانشگاه علوم پزشکی استان جذب شده است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح چارت سازمانی مراکز درمانی خراسان جنوبی در دستور کار قرار گرفته، تصریح کرد: در سال جاری مجوز ۱۵ خانه بهداشت و ۱۰ مرکز درمانی از مرکز اخذ شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۴ پزشک جدید در مراکز درمانی روستایی خراسان جنوبی در مردادماه سال جاری جذب شده‌اند، افزود: تامین اعتبار پژوهش‌های دانشگاه، تجهیز مرکز تحقیقات دانشگاه و تقدیر از پژوهشگران نمونه از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در سال جاری بوده است.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور و وزیر بهداشت به خراسان جنوبی نیز گفت: در جریان این سفر قول‌های مساعدی برای بهبود وضعیت درمان استان داده شده است.

قائمی خرید دستگاه MRI را یکی از نیازهای جدی استان در بحث درمان دانست و گفت: درحال حاضر مجوز ورود این دستگاه به دانشگاه از سوی وزارتخانه صادر شده و وزیر بهداشت نیز در سفر خود به استان برای خرید یک دستگاه جدید قول مساعد داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزایش اعتبار بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی بیرجند، جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه، تبدیل ۱۰۰ پست سازمانی از محل پست‌های بلاتصدی به پست هیئت علمی، خرید دستگاه HPC برای تجهیز آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، دستگاه ERCP، سونوگرافی واپلر و آنژیوگرافی DSA پریفرال، تجهیزات جراحی استریوتاکسی مغز را از قول‌های وزیر بهداشت در بخش درمان عنوان کرد.

وی ادامه داد: کمک به مجتمع رفاهی باغ فتح، موافقت اولیه با دانشکده داروسازی، موافقت با عدم حذف معاونت پژوهشی دانشگاه و موافقت با توسعه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه را از دیگر قول‌های وزیر بهداشت در جریان سفر رئیس جمهور برشمرد.

قائمی با اشاره به پروژه در دست احداث مرکز شیمی‌درمانی بیرجند نیز گفت: اگر ساختمان این پروژه توسط خیرین احداث شود ما قول تجهیز این پروژه را از مرکز پیگیری خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان یادآور شد: وزیر بهداشت در جریان سفر به خراسان جنوبی از نحوه عملکرد دانشگاه اعلام رضایت کرده است.