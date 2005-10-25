فشارهاي هماهنگ آمريكا و غرب بر ضد سوريه

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، وزير امورخارجه آمريكا گفت : اطمينان دارم كه ما شاهد واكنش نظام بين المللي خواهيم بود. مطمئنا، اين پاسخ از سوي ما نخواهد بود بلكه اين نظام بين المللي است كه به قطعنامه 1559 سازمان ملل راي داد و منجر به خروج سوريه از لبنان شد .

رايس به تماس ها و رايزني هاي خود با ديگر هم پيمانان آمريكا براي نحوه هماهنگي در زمينه اعمال فشارها بر سوريه اشاره كرد.

وزير امور خارجه آمريكا كه سرگرم رايزني با جك استراو وزير امور خارجه انگليس به عنوان مهمترين و نزديكترين هم پيمان خود براي هماهنگ كردن نحوه تشديد فشارها بر ضد سوريه است،اظهار داشت : جامعه بين المللي از تحقيقات قاضي مهليز حمايت مي كند وتصورمي كنم بسيار مهم است كه ما در سطح وزرا درباره پيچيدگي هاي بسيار جدي گزارش وي گفتگو كنيم .

فرانسه نيز در همراهي با فشارهاي آمريكا و انگليس بر ضد سوريه ، خواستار تصويب قطعنامه اي بر ضد اين كشور در شوراي امنيت شد.



دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه از شوراي امنيت سازمان ملل خواست با تصويب قطعنامه اي از سوريه بخواهد تا بطور كامل با بازرسان بين المللي پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان همكاري كند.

وزير امور خارجه فرانسه گفت :سازمان ملل بايد از مقامات سوريه بخواهد تا با تيم بين المللي تحقيق به طور كامل همكاري نمايند و خود را متعهد به همكاري كامل با تيم مهليز نمايند.

بلازي هشدار داد: اگر سوريه همكاري نكند، "دتليو مهليز" در اين مورد به شوراي امنيت اطلاع رساني خواهد كرد كه در اين صورت پيامدهايي براي سوريه در پي خواهد داشت.

وزير امور خارجه فرانسه ابراز اميدواري كرد تا به سرعت قطعنامه اي به شوراي امنيت ارائه شود تا اعضا به اتفاق آراء بر روي آن توافق كنند.

فرانسه به همراه آمريكا درتصويب قطعنامه 1559 سازمان ملل بر ضد سوريه و لبنان نقش اساسي ايفا كردند، آنها با متهم كردن سوريه به دخالت درامور داخلي لبنان خواستار خروج نيروهاي سوري از لبنان شدند اما با وجود خروج كامل اين نيروها، پاريس و واشنگتن باز هم اتهامات خود را بر ضد دمشق تكرار كردند و همچنان به فشارهاي خود ادامه مي دهند.

پس از انتشارگزارش دتليو مهليز بازرس سازمان ملل درباره قتل رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان، آمريكايي ها با سوء استفاده از اين گزارش، خواستار برخورد جهاني عليه سوريه شدند.

گفتني است آمريكا و همپيمانانش با دستاويز قرار دادن گزارش تيم تحقيق ترور حريري كه به دست داشتن برخي مسئولان امنيتي سوري اشاره كرده است به فشارهاي خود بر ضد دمشق ادامه مي دهند در اين راستا وزيرامورخارجه انگليس از بررسي موضوع تحريم بر سوريه در شوراي امنيت سازمان ملل خبر داده بود.

پيش از انتشار گزارش مهليز، وليد معلم معاون وزير امورخارجه سوريه تاكيد كرد آمريكا و فرانسه تلاش مي كنند در چارچوب فشارهايشان بر ضد دمشق با تصويب قطعنامه اي مجازات هاي اقتصادي را بر ضد آن تحميل كنند .

به گفته وي، آمريكايي ها و فرانسوي ها براي تحت فشار قراردادن سوريه طرح هايي دردست دارند و گزارش دتليو مهليز رئيس تيم تحقيق بين المللي تروررفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان درواقع ابزار آنها براي اجراي اين طرح است.

بوش، رايس و ديگر مقامات آمريكايي با دستاويز قراردادن گزارش مهليز خواستار اقدام شوراي امنيت بر ضد سوريه و اعمال تحريم بر ضد اين كشور شده اند.