9 درصد جمعیت استان البرز در روستاها استقرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هیربد معصومی در همایش «توسعه و مشارکت های اقتصادی روستاییان استان » که با حضور معاون رییس جمهور، استاندار البرز و مسئولان دستگاه های اجرایی در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، ظرفیت های روستاهای استان البرز را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: خوشبختانه در روستاهای البرز با همکاری جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن اقدامات مطلوبی در جهت خدمت رسانی به روستاییان صورت گرفته است که با رویکرد دولت یازدهم در راستای افزایش امکانات روستانشینان و برخورداری از امکانات عادلانه این مهم با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد.

این مقام مسئول ارتقای زیرساخت های روستایی و افزایش سطح علمی دهیاران را از دیگر اهداف تعیین شده دولت تدبیرو امید برشمرد و گفت: اگر امکانات در روستاها به صورت عادلانه توزیع شود از میزان مهاجرت روستاییان به مناطق شهری کاسته می شود.

معصومی در ادامه از پتانسیل روستاهای البرز سخن به میان آورد و ابراز داشت: روستاهای البرز از ظرفیت های گردشگری بسیاری برخوردار است که بهره مندی از این ظرفیت ها زمینه توسعه هرچه بیشتر روستاها را فراهم می آورد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز ادامه داد: روستاهای البرز با برخورداری از 26 هزار هکتار باغ میوه، 171 هکتار گلخانه رتبه خوبی در تولید محصولات کشاورزی و باغداری دارند که داشتن رتبه جهانی در تولید گیلاس نشان بارزی از این ظرفیت ها است.

وی برخورداری از 53 هزار راس دام سبک، 130 هزار دام سنگین و 600 واحد مرغداری را از دیگر ظرفیت های روستاهای البرز در حوزه دامداری دانست و ابراز داشت: بهره مندی از این پتانسیل ها روستایی مانند روستای اشتهارد را به قطب دام کشور تبدیل کرده است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به محرومیت های روستاهای البرزاشاره کرد و گفت: در حال حاضر 10 درصد روستاها راه مناسب ندارند و ازامکانات مناسبی در حوزه آب، بهداشت و درمان و گاز برخوردار نیستند.

معصومی تخصیص 39 میلیارد تومان به دهیاری ها، تخصیص سه میلیارد و 700 میلیون ریال برای تجهیز ماشین آلات کشاورزی، ساخت هشت باب خانه بهداشت روستایی، و ایجاد شناسنامه جامع روستایی را اقدامی در جهت رفع محرومیت های روستاها عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم با بررسی و برنامه ریزی بیشتر رفع محرومیت در روستاهای البرز با سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در پایان از خشکسالی و نشست آب های زیرزمینی روستاها سخن به میان آورد و گفت: مشکل کم آبی توسعه اقتصاد روستاها را با مشکل مواجه می سازد لذا باید برای حل این مشکل برنامه ریزی کنیم و نگذاریم روستاییان از کشاورزی تولید به دلیل وجود چنین معضلاتی نا امید شوند.

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، البرز دارای 355 روستا و 227 دهیاری است که 9 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد و با در نظر گرفتن مهاجرپذیری البرز این رقم در آینده ای نزدیک چند برابر خواهد شد.