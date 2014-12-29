برپایی 3 نمایشگاه تجسمی به مناسبت 9 دی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز حماسه 9دی نمایشگاه پوستر «روشنا» ساعت 9 تا 18 در فرهنگسرای ارسباران افتتاح می‌شود. این نمایشگاه شامل 15 پوستر با موضوع حماسه 9 دی ماه است که برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری، نمایش حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی روز نهم دی و میثاق امت با ولایت با رویکرد بصیرت افزایی، شناخت تهدیدها، آسیب ها و فرصت ها در استمرار حرکت انقلاب اسلامی به همراه نقش مقام عظمای ولایت در رویش این حرکت غیرسیاسی و مردمی و هم پیوندی با حماسه عاشورا همچنین شناخت نسل جوان از وقایع آن روز است.

نمایشگاه پوستر «روشنا» از ویژه برنامه های گسترده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که با عنوان «روز روشنایی» همزمان با حماسه نهم دی ماه در فرهنگسراهای شهر تهران برگزار می شود.

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به نشانی خیابان دکتر شریعتی، سیدخندان ،خیابان جلفا، فرهنگ سرای ارسباران مراجعه کنند.

برپایی نمایشگاه عکس «عزم ما بشکافد اقیانوس را» درمرکز همایش های صدا و سیما

با برگزاری همایش علمی «بررسی نقش دولت انگلیس در فتنه ۸۸» در مرکز همایش های بین‌المللی صدا و سیما با حضور اندیشمندان، پژوهشگران و استادان دانشگاه های کشور، نمایشگاه عکس «حماسه ضد فتنه» نیز برپا می شود.

در این نمایشگاه، مجموعه ای از تصاویر و عکس های ثبت شده توسط عکاسان و هنرمندان کشور از جریان فتنه و جوشش میلیونی مردم در حماسه ۹ دی در معرض دید شرکت کنندگان و حاضران در همایش علمی قرار می گیرد.

علاوه بر دانشگاهیان و اصحاب رسانه،سردار سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار محمدرضا نقدی، سهراب صلاحی رییس سازمان بسیج اساتید کشور، حمید مقدم فر کارشناس استراتژیک و مشاور سپاه و جوان از صاحب نظران سیاسی نیز حضور خواهند یافت.

علاوه بر برپایی نمایشگاه جنبی عکس سازمان بسیج اساتید کشور، فیلم مستندی نیز با محوریت «بررسی نقش دولت انگلیس در فتنه 88» تولید شده است و این فیلم مستند در این همایش رونمایی و به میهمانان اهدا می شود. این مستند نگاه گذرایی دارد به تاریخچه مداخلات انگلیسی ها در ایران و طراحی و برنامه ریزی فتنه و آشوب های سال 88.

در این فیلم مستند، همچنین شاهد افشاگری های برخی از شخصیت های نام آشنا از «دست های روباه پیر در فتنه ۸۸» هستیم که به پشت پرده جریان فتنه می پردازند و به صورت برجسته به نقش شبکه تلویزیونی «بی بی سی» و تلاش ها و اقدامات سفارت انگلیس اشاره دارد.

همایش علمی«بررسی نقش دولت انگلیس در فتنه ۸۸» صبح فردا سه شنبه نهم دی ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

نمایشگاه «قاب های روشن» در فرهنگسراهای تهران

نمایشگاه «قاب های روشن» در قالب تصاویری از حضور مردم در راهپیمایی 9 دی ماه سال 88 در فرهنگسرای امید برپاست.

در اين نمايشگاه 16 قاب شامل تصاوير حماسه مردم در دي ماه 88 در معرض دید عموم قرار می گیرد.

«قاب های روشن» میزبان آثار عکاسانی چون رئوف محسنی، حامد ملک پور، مقداد مددی و سید محمود حسینی است که از تاریخ 8تا 11دی ماه در فرهنگسرای امید، 12تا 14دی ماه در خانه فرهنگ حافظیه و 15تا 16دی ماه در خانه فرهنگ مهرآور برپا خواهد بود.

همچنین این نمایشگاه در فرهنگسراهای اندیشه و گلستان نیز برپاست.

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا تاریخ اعلام شده به فرهنگسرای امید به نشانی میدان امام حسین(ع)، خیابان 17شهریور، خیابان خشکبارچی، پارک خیام و خانه فرهنگ حافظیه به نشانی خیابان پنجم نیروی هوایی، فرعی 22/6، جنب دبیرستان شیخ فضل الله نوری و خانه فرهنگ مهرآور به نشانی سی متری نیروی هوایی، تقاطع امامت و نیروی هوایی، پارک سیمرغ مراجعه کنند.