15 تكواندوكار در اردوي تيم ملي

به گزارش خبرنگار" مهر" دورجديد تمرينات تيم ملي تكواندو از 16 آبانماه درورزشگاه آزادي آغازمي شود كه به همين منظورحسن ذوالقدرسرمربي تيم ملي از15 تكواندوكاربراي حضوردراين اردو دعوت به عمل آورده است.

فيض الله نفجم، مجيدسجادي، بهزاد خداداد، محمدرضا مهديزاده، محمدباقري معتمد، عليرضا نصرآزاداني، اميدغلام زاده، هادي ساعي، مهدي بي باك، علي تاجيك، وحيد عبدالهي، عليرضا رمجي، يوسف كرمي، حامد خمسه و مهدي نوايي نفراتي هستند كه در اوزان اول تا هشتم به اردو دعوت شده اند.

اين تيم خود را براي شركت دربازيهاي آسيائي دوحه قطر، رقابتهاي تكواندو قهرماني آسيا و جام جهاني تكواندو كه در 6 ماه اول سال 85 برگزارخواهد شد آماده مي كند.

دربين اسامي دعوت شده غيبت مرتضي رستمي دارنده مدال طلاي رقابتهاي جهاني 2003 آلمان مشهود است. اين غيبت نشان مي دهد مربيان تيم ملي به ليگ برترنگاه مستقيم دارند عملكرد نه چندان مطلوب رستمي درنيم فصل اول ليگ برتر دليل اصلي عدم دعوت از او بود برخلاف رستمي نوايي كه در رقابتهاي دانشجويان جهان درازميرصاحب مدال طلا شد ودر ليگ برتربه همراه راه آهن مبارزات خوبي را به نمايش گذاشت دعوت شده تا بيش از پيش اهميت ليگ برتر نمايان شود.