توسعه بارگاه های بهداشتی انگور در قزوین از نیازهای اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در کشمش ۷ الی ۲۳ درصد ضایعات داریم که باغدار باید به جای خشک و پهن کردن انگور روی خاک آن را بر روی داربست های تور سیمی پهن و خشک کند و اگر حمل و نقل و انبار بهداشتی باشد ضایعات کمتر می شود.

وی خاطر نشان کرد: کشمشی که از بارگاه نامطلوب به انبار مناسب می آید ۲۲ الی ۲۳ درصد ضایعات دارد.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به اقدامات انجام شده در خصوص توسعه بارگاه های استاندارد در سطح استان اشاره کرد و افزود: در بخش صنایع غذایی استان با تجهیز کارخانه هایی با خطوط تمام استیل، بهداشتی و مجهز به اشعه XRay و سورت لیزری جهت تفکیک ضایعات اقداماتی انجام شده است.

اکبری ایستاده کردن انگورها بر روی داربست و آبیاری قطره ای را از دیگر برنامه های اجرایی سازمان جهاد کشاورزی برای کاهش ضایعات کشمش برشمرد.

وی بیان داشت : در حال حاضر در استان بیش از ۲ هزار هکتار انگور ایستاده وجود دارد که این میزان با مقدار نیاز ما که ۳۰ هزار هکتار است فاصله زیادی دارد.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال بیش از ۴۰ میلیارد تومان برای انگور داربستی هزینه شده است تصریح کرد : اعتبارات به طور کلی در سال جاری کاهش داشته و این موضوع باعث کندی روند برنامه های اجرایی شده است.

اکبری خاطر نشان کرد: سعی بر این است که در توسعه بارگاه ها به باغداران وام هایی تخصیص داده شود اما متاسفانه باغداران به دلایلی از قبیل اسناد مالکیت، بدهی و ... نمی توانند وام بگیرند که این هم یکی از مشکلات است.

به گفته ی وی؛ در حال حاضر بیش از هزار بارگاه بهداشتی در استان وجود دارد که نیازما چیزی حدود ۱۰ هزار بارگاه است.

این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد : با برنامه ریزی مناسب، تخصیص سوبسید بیشتر و دائمی و همچنین الزام ورود علوم نوین مانند سیستمهای تحت فشار، ایجاد صنایع تبدیلی مدرن و فناوری نوین بسته بندی و علوم جدید بیو تکنولوژی، نانو و ... به بخش کشاورزی شاهد رشد و توسعه بیشتر صنایع غذایی و کشاورزی باشیم.