تبعیت مجلس از تصمیمات رهبری در مورد محاكمه سران فتنه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل سعیدی دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران طرح برخی موضوعات در مورد محاكمه سران فتنه از سوی هواداران محدود آنها را نوعی تخطئه نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: این اقدام برای این صورت می گیرد تا ادعا کنند نظام عده ای را با بی عدالتی و بدون محاكمه محكوم به بازداشت خانگی كرده در حالی كه به اعتقاد موافقان اصلی محاكمه سران فتنه محاكمه آنها باید برای روشن شدن تبعات اقدام آنها برای همه دنیا انجام شود.

وی با بیان اینكه این افراد نظام را تا لبه پرتگاه سوق داده اند، اظهار داشت: سران فتنه با زیر سوال بردن انتخابات كم نظیر سال ۸۸ و مشاركت بالای ۸۰ درصدی ملت در آن، به حیثیت و اعتبار بین المللی نظام ضربه زدند و اگر محاكمه شوند، جرم آن ها خیلی بالاتر از بازداشت خانگی خواهد بود و همه دوستداران واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران نیزخواهان محاكمه آنها هستند.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: مردم بهترین قاضی برای محاكمه سران فتنه اند چرا که قضاوت آنها مستقل از همه جریانات سیاسی و دستگاه قضایی كشور و به طور حتم قضاوت منصفانه است و همانند حضور در حماسه های هشتم و نهم دی، امروز نیز سران فتنه را محكوم خواهند كرد که در این میان مجلس نیز ازتصمیم رهبر فرزانه انقلاب و نظام در مورد محاكمه سران فتنه تبعیت كامل دارد و اگر نظام به این نتیجه برسد كه باید محاكمه شوند، مجلسی ها نیز موافق آن هستند و اگر شرایط كنونی به نفع منافع ملی باشد، این جریان باید ادامه پیدا كند.

سعیدی در پایان حماسه هشتم دی مردم آذربایجان به خصوص تبریز و اقدام تاثیرگذار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی را را جرقه ای برای خلق حماسه باشكوه ۹ دی دانست و گفت: حماسه هشتم و نهم دی خط بطلانی بر فتنه گران و اربابان خارجی آنها بود و مردم در این دو روز با قضاوت خود، موضعی سخت و محكم در مقابل فتنه گران و بدخواهان نظام و اسلام گرفته و نشان دادند به آرمان های امام خمینی (ره)، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب پایبند هستند.