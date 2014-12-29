به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور دارای سه وظیفه حاکمیتی است، بیان کرد: یکی از وظایف ثبت احوال، ثبت وقایع حیاتی چهارگانه فوت، تولد، ازدواج و طلاق میباشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۷ و نیم درصد از ولادتها ظرف ۱۵ روز و همچنین ۹۷ درصد از فوتها نیز در مهلت ده روزه ثبت میشود، افزود: زمانی که وقایع چهارگانه در مهلت قانونی ثبت میشوند بلافاصله در اختیار سازمانهای مربوطه قرار داده میشود.
رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه یکی دیگر از ماموریتهای ثبت احوال صدور اسناد هویتی مانند شناسنامه است، گفت: تاکنون ۱۰۳ میلیون سند ولادت در ثبت احوال صادر شده و ۲۳ میلیون سند فوت نیز صادر شده است بنابرین جمعیت زنده ایران حدود ۷۰ میلیون نفر است.
وی ادامه داد: در خصوص اسناد هویتی در تلاش هستیم که این سند غیر قابل خدشه باشد بنابرین در حال استفاده از فناوریهای جدید هستیم.
ناظمی اردکانی یکی دیگر از ماموریتهای ثبت احوال را تولید و نشر آمار و اطلاعات جمعیتی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در طول یکسال به طور میانگین یک میلیون و ۴۰۰ هزار ولادت و ۴۰۰ هزار فوت ثبت میشود که این امر نشان دهنده این است که جمعیت کشور یک و سه دهم درصد افزایش یافته است.
وی گفت: در طول سال به طور میانگین ۸۰۰ هزار ازدواج و ۱۶۰ هزار طلاق رخ میدهد که متاسفانه به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق بوقوع میپیوندد و ۱۴ درصد از طلاقها در سال اول ازدواج بوده است.
رئیس سازمان ثبت احوال عنوان کرد: متاسفانه متوسط خانوادههای ایرانی زیر ۲ فرزند دارند، از سوی دیگر جمعیت ایران از لحاظ ترکیب سنی ۲۴ درصد زیر ۱۵ سال، ۳۱ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ سال، ۳۹ درصد بین ۳۰ تا ۶۴ سال و ۶ درصد نیز ۶۴ سال به بالا هستند که این امر نشان میدهد که جمعیت ایران جوان است و به سوی میانسالی در حرکت است.
وی بیان کرد: متاسفانه سن ازدواج افزایش یافته است و ۱۴ درصد از افرادی که در سنی بالا ازدواج میکنند تمایلی به فرزند آوری ندارند و ۱۹ درصد نیز تنها یک فرزند میآورند.
ناظمی اردکانی اضافه کرد: با بررسیهای انجام شده اگر نرخ فرزندآوری کاهش یابد طبق بررسیهای انجام شده در سال ۱۴۲۵ رشد جمعیت صفر میشود.
وی بیان کرد: بر اساس سیاستهای کلی جمعیت ۱۲ بند مربوط به کیفیت رشد جمعیت است که اجرای این سیاستها میطلبد که همه دستگاههای اداری و اجرای پای کار بیایند.
رئیس سازمان ثبت احوال در خصوص اقدامات فرهنگی سازمان ثبت احوال افزود: تلاش برای انتخاب نام خوب و نیک برای فرزندان، اجتماع سادات در سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و نگهداری اسناد هویتی شخصیتهای بزرگ کشور از جمله اقدامات فرهنگی سازمان ثبت احوال است.
