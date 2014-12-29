فرهنگ دوچرخه سواری در قزوین ترویج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبيبي ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگي اجراي طرح استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهري که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بر اساس آمار 73 درصد جمعيت استان در شهرها ساكن هستند و مديريت شهری بر اين باور است كه سرمايه گذاري بايد به سمت شهرها هدایت شود و رويكرد مديريت شهري از عمران و خدمات به برنامه هاي اجتماعي تغيير يابد.

وي تصريح كرد: در گذشته به دليل آماده نبودن زيرساخت ها كمتر به موضوع فرهنگ شهروندي توجه می شد اما امروز شهرهاي قزوين، الوند، محمديه و آبيك بسترهاي لازم برای راه اندازي ايستگاه هاي دوچرخه سواري را دارند.

معاون عمراني استاندار با بيان اينكه دوچرخه از گذشته هاي دور در زندگي مردم جايگاه ويژه اي داشته یادآورشد: اين روزها که به دليل آلودگي هاي ناشي از حمل و نقل و ترافيك سلامت مردم به خطر افتاده منطقی است که سهم دوچرخه درحمل و نقل شهری افزايش يابد و مردم به استفاده از این وسیله در شهرها تشویق شوند.

وي ادامه داد: براي رهايي از آلايندگي ها راهي جز رفتن به سمت دوچرخه سواري نداريم و سازمان هاي مردم نهاد لازم است به مديريت شهري کمک کنند تا با فرهنگ سازی بتوانیم این موضوع را نهادینه کنیم.

حبيبي با اشاره به اينكه استاندار پيگيرجدي موضوع فرهنگ دوچرخه سواری است گفت: طرح هاي خوبي برای ايجاد ايستگاههاي دوچرخه سواري در نقاط مختلف شهر قزوين آماده شده و شهرداري هم از طرفداران توسعه ورزش دوچرخه سواری است و با شناختي كه از اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين وجود دارد امیدواریم از اين طرح حمايت جدی شود.

وي با تأكيد بر پيگيري مصوبات مربوط به ترویج فرهنگ دوچرخه سواري افزود: بخشی از وظايف ما پيگيري کارهاست و مجموعه معاونت عمراني تلاش خود را براي دستيابي به نتيجه مطلوب انجام خواهد داد و مسئولان از نگاه مردم به دوچرخه سواري و علاقه آنها آگاهند و اين نگرش وظيفه مدیران را سنگين تر مي كند.

معاون عمراني استاندار تصريح كرد: شهر قزوين در ردیف پنج شهر مهم كشور است كه به لحاظ فرهنگي و تاريخي و شيب بندي مناسب ظرفيت راه اندازي ايستگاه هاي دوچرخه را دارد.

حبیی گفت: در حال حاضر در شهر قزوين به ازاي هر یک هزار نفر تعداد240 خودرو وجود دارد و به طور ميانگين روزانه 160 هزار خودرو در شهر قزوين تردد مي كنند و با توجه به حجم ترافیك و مشغله های زندگی شهری دوچرخه می تواندجایگزین وسایل نقلیه حتی برای مسافتهای كوتاه شود که لازم است با گسترش فرهنگ استفاده از این وسیله نقلیه سالم دوچرخه ‌سواری را از جاده‌ها به درون شهر و محلات هم هدایت کنیم.