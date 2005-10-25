  1. ورزش
طي مراسم افطار ؛

مدال آوران بوكس مورد تجليل قرار مي گيرند

فدراسيون بوكس در نظر دارد با برگزاري ميهماني افطار ، از مدال آوران بوكس در رقابت هاي ويتنام تجليل و قدرداني به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار "مهر" اين مراسم روز شنبه در هتل هويزه تهران برگزرار مي شود ، مسوولان فدراسيون دراين مراسم از آقايان محمد علي آبادي و رضا قراخانلو روساي سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك هم دعوت به عمل آورده اند.
شايان ذكراست ملي پوشان بوكس كشوردررقابت هاي قهرماني آسيا كه بتازگي درتايلند برگزارشد نمايش خوبي را از خود به نمايش گذاشتند.

