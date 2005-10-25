مدال آوران بوكس مورد تجليل قرار مي گيرند

به گزارش خبرنگار "مهر" اين مراسم روز شنبه در هتل هويزه تهران برگزرار مي شود ، مسوولان فدراسيون دراين مراسم از آقايان محمد علي آبادي و رضا قراخانلو روساي سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك هم دعوت به عمل آورده اند.
شايان ذكراست ملي پوشان بوكس كشوردررقابت هاي قهرماني آسيا كه بتازگي درتايلند برگزارشد نمايش خوبي را از خود به نمايش گذاشتند.
فدراسيون بوكس در نظر دارد با برگزاري ميهماني افطار ، از مدال آوران بوكس در رقابت هاي ويتنام تجليل و قدرداني به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار "مهر" اين مراسم روز شنبه در هتل هويزه تهران برگزرار مي شود ، مسوولان فدراسيون دراين مراسم از آقايان محمد علي آبادي و رضا قراخانلو روساي سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك هم دعوت به عمل آورده اند.
کد خبر 245175
نظر شما