به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی صبح روز دوشنبه 8 دی ماه با حضور حسین میرزایی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره، مجید سرسنگی رئیس جشنواره و امیر مرسلی دبیر این دوره از جشنواره برگزار شد.

حسین میرزایی در ابتدای نشست با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف وزارت علوم برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی است، عنوان کرد: امیدوارم امسال بتوانیم جشنواره را در بهترین حالت برگزار کنیم چون برپایی این رویداد هنری یکی از وظایف ما در حوزه دانشجویی به حساب می آید. همچنین از داشتن پلاتو برای تمرین تا در اختیار گذاشتن سالنی برای اجرا و همچنین مصارف فرهنگی از جمله مواردی هستند که ما موظف به حمایت از آن هستیم. معتقدیم سهم دانشجو در پرداخت بلیت نیز نباید بیش از یک سوم باشد. به همین علت در تلاش هستیم که بقیه هزینه های بلیت یک نمایش را وزارت علوم تقبل کند.

وی ادامه داد: همچنین فعال سازی کانون های تئاتر هم که متاسفانه این روزها هیچ فعالیتی ندارند، در دستور کار قرار داده شده است. هدف ما این است که کانون های تئاتر در سال های آینده مشارکت بیشتری در تصمیم گیری ها داشته باشد. همچنین با مشارکت و مساعدت مدیرگروه‌های نمایش و اساتید دانشگاه ها تلاش داریم این دوره از جشنواره را به بهترین شکل هدایت کنیم.

تئاتر دانشگاهی تقلید تئاتر حرفه ای نیست

در ادامه مجید سرسنگی ابراز کرد: معتقدم که تئاتر دانشگاهی، تئاتری خاص است و تقلیدی از تئاتر حرفه ای به حساب نمی آید و از مهمترین ویژگی های این تئاتر نیز ارتباطی است که با علم، دانش و آموزش برقرار می کند. باید دید این جشنواره تا چه اندازه به دانش دانشجویان از تئاتر افزوده است. شعار یک جشنواره دانشجویی می تواند «تئاتر امروز برای فردا» باشد، به این منظور که امروز تجربه اش می کنیم تا فردا برای تئاتر از آن استفاده کنیم، چون برای معرفی نسلی تازه در تئاتر حتما باید به تئاتر دانشگاهی توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: در این دوره تلاش کردیم تصمیم گیری‌ها در شورای مشورتی به شکل جمعی باشد و سلیقه فردی تاثیری در تصمیم گیری ها نگذارد. متاسفانه در حال حاضر ارتباط منطقی بین آموزش و پرورش، آموزش عالی و محیط حرفه ای تئاتر وجود ندارد و این زنجیره اتصال گسسته است اما یکی از ویژگی های جشنواره دانشجویی، جسارت آن است به این معنا که جسارت تغییر در آن وجود داشته باشد.

رئیس جشنواره درباره تغییراتی که در این دوره از جشنواره اعمال شده است، توضیح داد: جشنواره تئاتر دانشگاهی در دوره‌ای آنقدر بخش‌های زیادی را در خود داشت که مساله اصلی یعنی اجرا در لابه‌لای این همه بخش گم می‌شد اما در جشنواره هجدهم ما بخش پژوهش و نمایشنامه‌نویسی را از بخش اجرا جدا کرده‌ایم. بدین ترتیب قرار است از طرف دبیرخانه در آذر ماه جشنواره پژوهش های تئاتری و در دی ماه در جشنواره نمایشنامه نویسی برگزار شود. این تفکیک بخاطر اهمیت این 2 بخش صورت گرفته است. بنابراین تمرکزمان در اواخر اردیبهشت ماه تنها روی اجراهای صحنه‌ای خواهد بود.

رقابت دانشجویان همه رشته ها با گروه های خارجی

سرسنگی درباره تغییری که در بخش بین الملل بوجود آمده است نیز عنوان کرد: پیش از این هیچگاه این فرصت فراهم نشده بود که دانشجویان ایرانی و خارجی کنار هم به رقابت بپردازند، اما امسال در کنار اینکه تلاش شده گروه های خارجی شرکت کننده، گروه های ممتازی باشند، تنها یک بخش رقابتی خواهیم داشت و دانشجویان ایرانی در کنار گروه‌های خارجی با یکدیگر رقابت می کنند. همچنین در تلاش هستیم که روی کارگاه های آموزشی و سخنرانی ها هم کار کنیم تا استادان برجسته به ایران دعوت شوند. همچنین امیدوارم بتوانیم این تسهیلات را برای هنرمندان شهرستانی فراهم کنیم که آنها نیز بتوانند در تمام طول جشنواره در تهران حضور داشته باشند و اجراها را ببینند.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران یادآور شد: همچنین برگزیدگان بخش مدرسین و دانشجویان مثل سال گذشته می توانند در سال های حرفه ای تماشاخانه ایرانشهر اجرای عمومی داشته باشند تا انگیزه ای برای سال های بعد فعالیتشان فراهم شود. این جشنواره قرار نیست فقط یک شعاف باشد، چون قرار است روی کیفیت آثار تمرکز ویژه ای داشته باشیم.

در بخش بعدی این نشست خبری، مرسلی دبیر این دوره از جشنواره درباره دیگر تغییراتی که جشنواره کرده است، توضیح داد: در این دوره بخش دریافت متون کاملا حذف شده است چون پروسه وقت گیری به حساب می آمد. بنابراین از امروز که فراخوان جشنواره روی سایت قرار می گیرد، علاقه مندان فرصت دارند تا برای ثبت نام اقدام کرده و خود را برای بازبینی آماده کنند. امسال 2 مرحله بازبینی خواهیم داشت که یک مرحله توسط دانشگاه ها و مرحله دوم توسط دبیرخانه صورت می گیرد. همچنین تلاش داریم تا از بازبین های ثابتی برای دیدن اجراها استفاده کنیم.

وی متذکر شد: همچنین در این دوره بخش دانشجویان تئاتری و غیرتئاتری دیگر وجود ندارد و تنها یک بخش به نام بخش بین الملل فعال است که دانشجویان تمامی رشته ها قرار است با گروه های بین المللی رقابت کنند. در چند سال گذشته نیز جشنواره «مناطق» به فراموشی سپرده شده بود اما به لطف آقای میرزایی قرار است امسال در 2 منطقه از کشور این جشنواره برپا شود و برگزیدگان این مناطق به جشنواره دانشگاهی تهران راه پیدا کنند.

مرسلی در ادامه درباره بخش دیگر جشنواره بیان کرد: در این دوره بخش آزاد هم وجود دارد که در این بخش به صورت غیررقابتی آثاری که در بازبینی ها مورد قبول قرار نگرفته اند و البته از کیفیت پایینی هم برخوردار نیستند حضور خواهند داشت. نهایتا در بخش آزاد، یک یا 2 اثر برای اجرای عمومی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

دبیر این دوره از جشنواره با اشاره به اینکه جشنواره از 26 اردیبهشت تا 9 خرداد ماه برگزار می شود، افزود: در هفته اول از برگزاری جشنواره، Work Shop و کارگاه های آموزشی برگزار می شود و از دوم خرداد ماه نیز آثار صحنه‌ای اجرای خود را آغاز خواهند کرد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بخش آزاد برای اینکه دانشجویان معترض آثارشان را در این بخش به صحنه ببرند تدارک دیده شده است، گفت: این جشنواره موقعیتی است برای دیده شدن گروه ها و به بخش آزاد هم قرار است کمک هزینه تعلق گیرد، همچنین نقد و بررسی آثار نیز در این بخش وجود دارد. بنابراین بخش آزاد قرار نیست متعلق به دانشجویان معترض باشد. همچنین تلاش می کنیم که از سه اثر برای اجرای عمومی حمایت کنیم. در بیشتر جشنواره های شناخته شده دنیا این روند وجود دارد و تنها تعدادی آثار در بخش رقابتی و بقیه در بخش آزاد روی صحنه می روند. در زمان برپایی جشنواره دانشگاهی نیز اجراها در کل شهر به صحنه می روند.

مرسلی همچنین در پاسخ به این پرسش تلفیق دانشجویان تئاتری و غیرتئاتری با بخش بین الملل به کیفیت جشنواره لطمه می زند، توضیح داد: این حرف که کیفیت کار دانشجویان غیرتئاتری را نمی توان با تئاتری ها سنجید، درست نیست. چون من در جشنواره شانزدهم هم دبیر بخش صحنه ای بودم و آثار هر دو گروه تئاتری و غیرتئاتری را دیدم حتی در برخی مواقع آثار بچه های غیرتئاتری بسیار باکیفیت تر از دانشجویان تئاتری است. متاسفانه این تفکیک هر سال بین دانشجویان تفرقه و دلخوری بوجود می آورد بنابراین ما تلاش کردیم همه به صورت متحد و با تاکید بر کیفیت تنها در یک بخش به صحنه بروند.

در حال پاک کردن لکه ها هستیم

همچنین سرسنگی نیز در پاسخ به این دو پرسش عنوان کرد: ما پارچه ای برداشتیم و داریم لکه ها را پاک می کنیم. پیش از این جشنواره زیر نظر جهاد دانشگاهی برگزار می شد و هیچ تفکیکی هم بین دانشجویان تئاتری و غیرتئاتری نبود. ما همیشه دانشجویان تئاتر را در حاشیه امنیت قرار داده ایم اما الان می خواهیم آنها را در موقعیتی قرار دهیم که تلاششان را بیشتر کنند. بسیاری از هنرمندان حال حاضر ما، دانشجوی تئاتر نبودند اما الان دارند به شکل کاملا حرفه ای و بهتر از دانشجویان تئاتری فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: در جشنواره شناخته شده ای چون ادینبورو و آوینیون یک بخش اصلی و رقابتی و یک بخش دیگر به عنوان آزاد قرار دارد که اگر گروهی نتوانست در بخش اصلی شرکت کند، بتواند کارش را به تماشای عموم بگذارد. همچنین درباره حذف متون در این دوره از جشنواره باید بگویم اگر کارگردانی آنقدر درک و فهم از شرایط نداشته باشد که بتواند یک متن مناسب را برای اجرا انتخاب و ارائه کند، نمی توان به عنوان یک هنرمند رویش حساب کرد. برای ما مهم این است که یک کارگردان قادر است کاری را به صحنه ببرد یا خیر.

رئیس جشنواره تئاتر دانشگاهی در پایان صحبت هایش با اشاره به اینکه تلاش می کند دبیرخانه دائمی و اساسنامه مدون برای جشنواره تدارک ببیند، عنوان کرد: معرفی دبیر دوره آینده جشنواره از جمله کارهایی است که در دستور کار ما قرار گرفته تا دبیر بتواند با فراغ بال فعالیت‌های دوره بعدی را ساماندهی کند.