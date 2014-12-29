جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار 993 هزار و 500 تومان، نیم سکه 498 هزارتومان، ربع سکه 272 هزارتومان و سکه گرمی 173 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 101 هزار و 479 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1194 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3567 تومان، هر یورو را 4352 تومان، هر پوند را 5547 تومان و هر درهم امارات را 975 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)