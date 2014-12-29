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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۹

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز ‌دوشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار 993 هزار و 500 تومان، نیم سکه 498 هزارتومان، ربع سکه 272 هزارتومان و سکه گرمی 173 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 101 هزار و 479 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1194 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3567 تومان، هر یورو را 4352 تومان، هر پوند را 5547 تومان و هر درهم امارات را 975 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید993500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم993500
نیم سکه498000
ربع سکه272000
گرمی173000
هر گرم طلای 18 عیار101479
نوع ارز 
دلار3567
یورو4352
پوند5547
درهم975
کد مطلب 2451751

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