باید از فتنه سال ۸۸ درس های بزرگی را آموخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبد الله حاجی صادقی پیش از ظهر روز دوشنبه در مصلی بزرگ امام خمینی در جمع مردم با اشاره به این که باید از فتنه سال ۸۸ درس های بزرگی آموخت و این درس ها را در راستای جلوگیری از فتنه های آینده مورد توجه قرار داد، اظهار داشت: دشمن برای رسیدن به اهداف خود دست به هر اقدامی می زند و در راستای ضربه زدن به نظام و کشور تلاش می کند.

وی افزود: نهم دیماه روز بزرگی است و روزی است که مردم بار دیگر وحدت خود و پشتیبانی خود از نظام را به رخ جهانیان کشاندند.

وی با اشاره به فتنه سال ۸۸، بیان کرد: دشمن در راستای رسیدن به اهداف خود در فتنه سال ۸۸ توطئه های بسیاری انجام داد و تمام تلاش خود را به کار گفت تا پیروز شود.

حجت الاسلام عبد الله حاجی صادقی بیان کرد: فتنه سال ۸۸ از قبل طراحی شده بود و اهداف بسیاری پشت این فتنه بود.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: مردم همیشه بیدار و هوشیار ایران اسلامی با حضور پر شور خود در حماسه نهم دیماه بار دیگر این توطئه و فتنه بزرگ را سرکوب کردند و آرامش را به کشور برگرداندند.

وی با اشاره به اینکه باید در راستای بزرگداشت این روز تلاش بیشتر شود، گفت: باید زوایای مختلف فتنه سال ۸۸ برای مردم به ویژه جوانان بیان شود.

حجت الاسلام عبد الله حاجی صادقی با اشاره به اینکه جدایی مردم از ولایت فقیه یکی از اهداف مهم دشمنان است، اذعان داشت: پیوند ناگسستنی بین مردم و ولایت فقیه راه پیروزی در همه عرصه ها است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه باید در راستای پیشرفت کشور تلاش کرد، بیان کرد: باید در راستای مقابله با تهاجم های فرهنگی و اقتصادی دشمنان تلاش کرد و به سمت پیشرفت کشور پیش رفت.