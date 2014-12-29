به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق صالحی منش ظهر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک در استانداری قم با اشاره به اینکه نظرات مدیران استان در زمینه ترافیک به هم نزدیک است، اظهار داشت: باید با واقعیت‌های قم در مسئله ترافیک حرف بزنیم و با همین امکانات مدیریت کنیم.

وی با اشاره به اینکه تعریض معابر در هسته مرکزی بسیار هزینه‌بردار است، ادامه داد: چاره‌ای نداریم با توجه به وضعیت بودجه دولت، شهرداری و گرفتاری‌های مالی به سوی مدیریت ترافیک برویم.

استاندار قم با اشاره به اینکه باید برای نوروز ۹۴ مانند سال قبل از الآن ساماندهی ترافیک هسته مرکزی انجام شود، گفت: اقدامات سال قبل موجب شد ترافیک هسته مرکزی در نوروز امسال تا حدود مدیریت شود و امسال هم برای نوروز به یک جراحی مجدد نیاز داریم که فشار کاری زیادی برای راهور ایجاد می‌کند ولی چاره‌ای نیست.

وی با اشاره به اینکه وقتی اتحاد و همدلی میان مسئولان باشد، مردم هم قبول می‌کنند، خاطرنشان کرد: شاید در ابتدا طرح‌ها موجب بروز مقاومت‌هایی شود اما در ادامه مشکلات حل خواهد شد.

حجت‌الاسلام صالحی منش با اشاره به سختی‌های تصمیم‌گیری در قم ابراز داشت: فشارهای زیادی برای تعطیلی طرح‌های ترافیکی هسته مرکزی داشتیم و حتی به جایی رسیدیم که بیاییم بلوار بهار را خراب کنیم تا دوباره مسیر خودرو شود که من دیدم خدا رو خوش نمی‌آید که اینهمه زحمت خراب شود.

نمی‌شود سواره را حذف کرد

وی با اشاره به صحبت‌های برخی اعضای شورای ترافیک درباره اولویت دادن به پیاده‌ها در مباحث ترافیکی افزود: شرایط قم با شرایط اروپا و دیگر کشورها متفاوت است. ما هم قبول داریم که باید اولویت با پیاده باشد اما سالمندان هم می‌خواهند بروند حرم مطهر که باید بتوانند از خودرو هم استفاده کنند.

استاندار قم خاطرنشان کرد: اگر بیاییم صد درصد مسیر سواره را حذف کنیم با اعتراضاتی روبه‌رو می‌شویم به علاوه اینکه اکثر کسانی که کارت طرح ترافیک دارند، ساکنان این محلات هستند که باید فکری هم برای اینها کرد.

وی ابراز داشت: ساماندهی خطوط و ایستگاه تاکسی در هسته مرکزی باید به سرعت انجام شده و توقف گاه‌ها از سه راه و چهار راه بازار و ابتدای باجک فاصله بگیرند. باید ایستگاه‌ها را مقداری جابه جا کنیم تا از این مدخل‌ها و مخرج‌ها فاصله بگیرند.

حجت‌الاسلام صالحی منش اظهار کرد: سال گذشته تمام اتوبوس‌ها در میدان مطهری و مقابل مدرسه آیت الله گلپایگانی بودند اما الان این موضوع ساماندهی شده و می‌شود تاکسی‌ها را هم ساماندهی کرد.

وی با اشاره به مشکلاتی که موتورسیکلت‌ها در عرصه ترافیک به وجود می‌آورند گفت: در قم حدود ۳۰۰ هزار موتورسیکلت تردد می‌کنند که این عدد یک سوم جمعیت شهر قم است که چنین آماری در هیچ شهری از ایران نیست.

استاندار قم افزود: ما باید به موتورسیکلت‌سواران بفهمانیم که در این مسیر نباید تردد کنند و این موضوع شاید در ابتدا سخت باشد اما بعدها بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرداری به سرعت جای خطوط را مشخص کرده و پس از آن هم تاکسیرانی باید برای توجیه نیروهای خود اقدام کند.

حجت‌الاسلام صالحی منش اضافه کرد: برای پارکینگ موتورسیکلت‌ها هیچ راهی به جز خود رودخانه نداریم و تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم همین است چرا که در هسته مرکزی شهر هیچ توقف گاهی برای موتورسیکلت نمی‌شود تعریف کرد.

وی ادامه داد: مصوب می‌کنیم که خودروی شخصی بین سه راه و چهار راه بازار تردد نکند و این طرح‌ها باید طوری برنامه‌ریزی شود که برای نوروز جا افتاده باشد.

سفر نزدیک رئیس‌جمهور

استاندار قم با اشاره به افتتاح صحن شرقی حرم مطهر گفت: آقای رئیس‌جمهور احتمالاً در آینده نزدیک برای افتتاح این پروژه به قم می‌آیند.

وی افزود: به محض اینکه این صحن افتتاح شود خیابان ارم تا شبستان به طور طبیعی بسته می‌شود و جایگزین آن خیابانهای چهارمردان و عمار یاسر است.

حجت‌الاسلام صالحی منش اظهار داشت: اگر تونل غدیر راه‌اندازی شود و بتوانیم دسترسی آسان‌تری به خیابان معلم داشته باشیم کمی این مشکل کم‌رنگ‌تر می‌شود.

وی گفت: اگر شهرداری ۲۶ متری فهیمی را احداث کند با اتصال به پل جمهوری باز یک رینگ جدید ایجاد می‌شود که هر چند همه مشکل ما را حل نمی‌کند و بهتر از این است که در اصل اتفاق نیفتد.

استاندار قم با اشاره به اینکه شهرداری باید در مسیر ساماندهی میدان مطهری جدی تر عمل کند ادامه داد: باید از ظرفیت‌های این میدان بهتر استفاده کرد.