بانک های همدان در ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر محمودی ظهر دوشنبه در کارگروه سیاست های پولی اداره کل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به راهبردهای اساسی و در اولویت نظام مالی اظهار داشت: تقویت انضباط و سلامت مالی و اداری، افزایش هم افزایی درون و برون سازمانی، مشارکت فعال در سرمایه گذاری ها، افزایش ثروت آفرینی، کاهش درآمد متکی به نفت، ایجاد یکپارچه سازی سامانه های مدیریتی و شفافیت سازی های مالی از راهبردهای عملیاتی تعیین شده است.

وی این اقدامات را به منظور آماده سازی محیط کسب و کار، گسترش منابع کشور از طریق جذب سرمایه گذاری بخصوص بخش خصوصی و افزایش تعاملات برون سازمانی، لازم دانست.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه با ارزیابی میزان منابع در دسترس، سیاست های پولی مطرح می شود، عنوان کرد: کارگروه های متنوعی به منظور شناسایی بخش های مختلف مالی و بانک ها بر اساس اطلاعات و آمار نتایج را استخراج و تحلیل می کنند تا با ارسال به مجموعه وزارتخانه در تصمیم گیری کشوری لحاظ شود.

محمودی با اعلام اینکه در سیاست های پولی کنترل میزان تورم به خصوص در استان ها مهم دیده شده است، ادامه داد: اقتصاد کشور از سه طریق سرمایه گذاری های دولت، تامین مالی خارجی و پس انداز های مردم تامین می شود.

وی وظایف کارگروه مطالعه در ارتباط با سیاست های محول شده نظام بانکداری را برشمرد و گفت: مطالعه وضعیت پولی و مالی و انطباق با اسناد بالادستی، مطالعه و بررسی پیامدهای مصوبات در استان، بررسی سیاست های پولی سایر کشورها در مقایسه با کشور و همچنین استان، تعامل با سیستم بانکی برای شناسایی چالش های مالی، تحقیق در خصوص حفظ پول رایج و صندوق های بانکی و قرض الحسنه ها از وظایف کارگروه مطالعه است.

باید اقداماتی در راستای تشویق سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال صورت گیرد

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان استفاده از بانک ها را در زمینه ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری در استان موثر دانست و افزود: ساختار مالی و سیاست های اقتصادی مستقیما بر ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری تاثیرگذار است و باید اقداماتی در راستای تشویق سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال و رشد و توسعه سرمایه گذاری صورت گیرد.

محمودی همچنین با اشاره به آماری از پنج سال گذشته عنوان کرد: تعداد شعب، پرسنل و مانده مطالبات بانکی در مدت زمان پنج سال گذشته کاهش یافته و بانکداری الکترونیک، منابع مالی، نسبت مصارف به منابع و مطالبات مجهول الوصول در حال افزایش است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه مسدود کردن حساب یارانه ای افراد غیرقانونی است، گفت: باید دقت بیشتری در این خصوص از سوی بانک ها صورت گیرد.

مدیر شعب بانک کشاورزی همدان نیز در این کارگروه اظهار داشت: واحدهای تولیدی و تقسیط ها از جمله موارد موثر در کاهش وصول مطالبات شده و باید تکالیف پرداختی انجام گیرد.

علیرضا طاهری افزود: از طرفی خروج سپرده های مردم بخاطر سود بیشتر در موسسات دیگر شعب بانک ها را با کمبود منابع مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه کشاورزی محور تولید منابع استان است و سهم بزرگی در اقتصاد استان دارد، گفت: اعتبارات خاص برای این بخش باید در نظر گرفته شود تا به پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی کمک کند چرا که با توجه به موارد یاد شده شعب بانک ها تا پایان سال با وضعیت بحرانی روبرو است.

از آنجاییکه بانک های دولتی تحت فشارند و نظارتی که باید بر نرخ سودها باشد وجود ندارد، شبکه بانکی حالت یک بام و دوهوا شده است.

مدیر شعب بانک مسکن در استان همدان نیز با اعلام اینکه ما مجری قانون هستیم نه سیاستگذار، گفت: بانک مسکن نرخ سپرده ها را رعایت می کند، اما از آنجاییکه بانک های دولتی تحت فشارند و نظارتی که باید بر نرخ سودها باشد وجود ندارد، شبکه بانکی حالت یک بام و دوهوا شده است.

حسن ریحانی پور با اشاره به اینکه بانک مسکن انقباض گرایی نداشته است، افزود: در رابطه با مسکن مهر مطالبات مربوط به ۶۰ هزار واحد مسکن مهر پرداخت شده که ۷۰ درصد تبدیل به مشخصات شده و همچنین برای شش هزار و ۷۰۰ نفر اشتغال زایی صورت گرفته است.

مدیر شعب بانک توسعه تعاون همدان نیز اذعان داشت: کاهش ذخیره قانونی بانک ها و صندوق توسعه ملی از جمله اقداماتی است که می تواند توان تسهیلات دهی سیستم بانکی را افزایش دهد.

کیومرث زندیه ادامه داد: یکی از اهداف این کارگروه رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی است.