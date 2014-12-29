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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۵

قادر:

صادرات استان کرمان 72 درصد افزایش یافت

صادرات استان کرمان 72 درصد افزایش یافت

کرمان - مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: صادرات کالا از گمرکات استان کرمان در مقایسه با سال گذشته 72 درصد افزایش یافته است.

محمد رضا قادر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در سال جاری با روند رو به جلوی صادرات در استان مواجه بوده ایم و در مقایسه با 9 ماه سال گذشته 72 درصد افزایش صادرات انواع محصولات کشاورزی را شاهد هستیم.

وی افزود: ارزش صادرات استان کرمان تاکنون 858 میلیون دلار بوده است و این درحالی است که همچنان بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی در سال جاری به خصوص در زمینه کشاورزی صادر نشده است و روند صادرات ادامه دارد.

وی ادامه داد: افزایش صورت گرفته از نظر ارزش دلاری می باشد و مقصد محصولات نیز چین، امارات، افغانستان، عراق، اروپا و آسیای میانه بوده است.

وی پسته، کاشی، خرما، سیمان، مس را مهمترین کشورهای مقصد صادرات استان کرمان دانست و افزود: بیشترین اقلام وارداتی که اکثرا ماشینهای تولیدی بوده است نیز از پین، امارات، اروپا به خصوص آلمان و ایتالیا وارد شده است.

کد مطلب 2451766

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