كاهش 4 درصدی مصرف فراورده های نفتی در غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود طاهری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران نوشهر و چالوس با اشاره به میزان مقایسه توزیع فرآورده های نفتی مایع در غرب مازندران گفت: مصرف بنزین سوپر در ۹ ماه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه خود در سال ۹۲ با مصرف ۲۷ هزار و ۵۰۸ لیتر بنزین از رشد ۲۷ درصدی برخوردار بوده است.

مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس در خصوص مصرف بنزین معمولی نیز خاطرنشان كرد: در مدت ۹ ماهه سال ۹۳ نسبت به سال گذشته مصرف بنزین معمولی با مقدار ۳۲۸ هزار و ۳۴۶ لیتر از كاهش یك درصدی برخوردار بوده است.

وی اضافه كرد: در خصوص نفتگاز نیز با كاهش ۸ درصدی و در خصوص نفت سفید نیز با كاهش ۲۲ درصدی برخوردار بوده كه در مجموع مصرف فراورده های نفتی در غزب مازندران از كاهش ۴ درصدی برخوردار بوده است.

طاهری در بخش دیگر از افتتاح جایگاه شهر كجور خبر داد و گفت: این جایگاه بنزین توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و همزمان با هفته وحدت بطور رسمی افتتاح خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی شركت نفت غرب مازندران در استقبال از مهمانان نوروزی گفت: از اواخر این ماه امورات آماده سازی جایگاه های سوخت برای مهمانان نوروزی آغاز خواهد شد و ده نقطه چالش انگیز در ارائه خدمات به مسافران نوروزی مورد آمادگی كامل قرار خواهد گرفت.

مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس در بخش دیگر از افزایش ۳۲ درصدی درجه بندی جایگاه های سوخت در غرب مازندران خبر داد و افزود: ۲۹ جایگاه از مجموع ۵۰ جایگاه سوخت ارائه خدمات در غرب مازندران به درجه ممتاز ارتقا یافتند.

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس مسئولیت جایگاه توزیع فرآورده های نفتی شهرهای رامسر تا محمودآباد را برعهده دارد.