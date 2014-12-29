مرحله استانی سی و هفتیمن دوره مسابقات قرآن کریم در همدان برگزار می شود

مجتبی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مرحله استانی سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم در همدان خبر داد و اظهار داشت: مرحله استانی سی و هفتیمن دوره مسابقات قرآن کریم از ۱۳ تا ۱۸ دی ماه امسال برگزار خواهد شد.

وی محل برگزاری مرحله استانی سی و هفتیمن دوره مسابقات قرآن کریم را خانه معلم همدان عنوان کرد و ادامه داد: برای این دوره از مسابقات از ۱۵ داور ممتاز استانی و سه داور ممتاز بین المللی استفاده شده است.

کارشناس قرآن اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه مرحله استانی سی و هفتیمن دوره مسابقات قرآن کریم در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۲۰ جز و حفظ کل قرآن، اذان، ابتهال، تواشیح و همخوانی برگزار می شود، عنوان کرد: مرحله استانی سی و هفتیمن دوره مسابقات قرآن کریم در دو مقطع زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال انجام می شود.

جمالی با بیان اینکه منتخبان این دوره از مسابقات قرآنی ۳۰۰ نفر هستند، افزود: مرحله استانی سی و هفتیمن دوره مسابقات قرآن کریم در دو بخش خواهران و برادران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ نفر از شرکت کنندگان خانم و ۱۵۰ نفر نیز آقا هستند، ابراز داشت: این دوره از مسابقات قرآن به مدت شش روز برگزار خواهد شد.

کارشناس قرآن اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه شرکت کنندگان در مسابقه قرآنی امسال نفرات نخست تا سوم در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۲۰ جز و حفظ کل قرآن، اذان، ابتهال، تواشیح و همخوانی در هشت شهرستان استان همدان هستند، اظهار داشت: شرکت کنندگان ضمن دریافت لوح و جوایز ارزنده به این مرحله راه یافته اند.

مجتبی جمالی با بیان اینکه مرحله کشوری مسابقات قران کریم در پایان سال برگزار می شود، ادامه داد: برگزیدگان مرحله استانی سی و هفتیم دوره مسابقات قرآن کریم در استان همدان به مرحله کشوری راه پیدا می کند.

وی با بیان اینکه این مسابقات تا مرحله بین المللی و با حضور ۷۰ کشور ادامه خواهد داشت، بیان کرد: سال گذشته در رشته قرائت برادران بالای ۱۶ سال مهدی ساعد از استان همدان در مسابقات کشوری قرآن کریم حائز رتبه پنجم شد و به مسابقات بین المللی راه یافت.