به گزارش خبرگزاری مهر، طرح توسعه یکپارچه میادین مشترک نفتی غرب کارون با هدف تولید روزانه حدود ۵۵۰ هزار بشکه نفت و احداث خط لوله انتقال نفت خام و پایانه های صادراتی در بنادر بهرگان و جاسک در جلسه شورای اقتصاد به تصویب رسید.

طرح توسعه یکپارچه میادین مشترک نفتی غرب کارون با هدف ایجاد ظرفیت تولید روزانه 550 هزار بشکه نفت و با سرمایه گذاری 15.2 میلیارد دلار قرار است با زمانبندی اجرا طی 4 سال و بازپرداخت تا سال 1400 به انجام برسد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه که ظهر امروز(دوشنبه) برگزار شد، این طرح را از مهمترین تصمیمات دولت در ارتباط با میادین مشترک نفتی دانست و اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح شاهد تحول در پارس جنوبی و میادین مشترک نفتی باشیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به تصویب طرح گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاهای سراسر کشور در این جلسه، اظهار داشت: تکمیل شبکه گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور برگی زرین و از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که براساس آن همه مردم از پایتخت تا دورافتاده ترین روستاها از امکانات یکسان برای بهره برداری از گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

زنگنه وزیر نفت نیز در این جلسه درخصوص طرح توسعه یکپارچه میادین مشترک نفتی غرب کارون و احداث خط لوله انتقال نفت خام و پایانه های صادراتی در بنادر بهرگان و جاسک به ارائه گزارشی پرداخت و از این طرح بعنوان بزرگترین برنامه توسعه‌ای وزارت نفت نامبرد و افزود: این میدان یکی از بزرگترین و مهمترین میادین نفتی در کشور محسوب می‌شود و با اجرای این طرح شاهد افزایش ظرفیت تولید نفت کشور خواهیم بود.

وی همچنین در مورد طرح تکمیل شبکه گازرسانی کشور افزود: با این کار علاوه بر افزایش رفاه شهروندان، شاهد صرفه جویی در مصرف میلیاردها لیتر انواع سوخت مایع خواهیم بود که نتایج مثبت زیست محیطی فراوانی نیز در بر خواهد داشت.

طرح توسعه یکپارچه میادین مشترک نفتی غرب کارون با هدف ایجاد ظرفیت تولید روزانه 550 هزار بشکه نفت و با سرمایه گذاری 15.2 میلیارد دلار قرار است با زمانبندی اجرا طی 4 سال و بازپرداخت تا سال 1400 به انجام برسد.

طرح گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاها از طریق خط لوله، سی ان جی، و سایر روشها نیز با سرمایه گذاری حدود 4.7 میلیارد دلار قرار است به بیش از 2 میلیون و 360 هزار خانوار شهری و روستایی گازرسانی کند. در این طرح به باقیمانده شهرها و روستاهای کشور که حداقل دارای20 خانوار و یا 100 نفر ساکن هستند گازرسانی خواهد شد.

در ادامه این جلسه درخواست وزارت نیرو مبنی بر واگذاری اوراق مشارکت برای اجرای طرح های بخش آب به ارزش 7540 میلیارد ریال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات لازم به تصویب رسید.

درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اخذ مابه‌التفاوت از برنج و شکر وارداتی، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.