به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله معصومی ظهر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک با اشاره به اینکه اهمیت هسته مرکزی شهر برای همه روشن است اظهار داشت: هر حرکتی در هسته مرکزی شهر انجام دهیم یک سری تنش‌ها دارد. اگر بخواهیم از آب بگذریم نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که خیس نشویم و باید تبعاتش را بپذیریم.

وی افزود: میدان مطهری، شبستان، آذر و عمار یاسر با انجام طرح‌های ترافیکی اخیر در حال حاضر وضعیت خوبی دارد.

معاون امور زیربنایی شهردار قم اظهار داشت: مشکلی که داشتیم دپوی بیش از اندازه اتوبوس‌ها بود که با حذف پارک اتوبوس‌ها از شبستان شرایط بهتر شد. در خیابان‌های آذر و چهارمردان هم یکطرفه کردن خیابان موجب شد شرایط بهتر شود.

وی با اشاره به اینکه ترافیک خیابان هدف در حد انفجار است، گفت: ابتدای خیابان‌های چهار مردان، ارم حدفاصل چهارمردان، بین سه راه و چهار راه بازار هم از نقاطی هستند که ترافیک با حداکثر ظرفیت دارند.

معصومی ابراز داشت: در خیابان‌ هدف نه مشکل عرض خیابان داریم و نه مشکل تابلوهای راهنمایی بلکه مشکل عملکرد کم‌رنگ پلیس راهنمایی و رانندگی است.

وی ادامه داد: در حدفاصل سه راه و چهارراه بازار مشکل اصلی حجم عبور پیاده است. باید کاری کنیم که مقداری از عرض خیابان به عابر پیاده داده شود.

معاون امور زیربنایی و شهرسازی شهردار قم اظهار کرد: در ابتدای چهار مردان مشکل ما توقف بی جای سواری و تاکسی است. خیابان ارم هم مشکل پیاده و پارک‌های حاشیه‌ای دارد و ابتدای باجک هم از همین مشکل رنج می‌برد.

وی ادامه داد: خط یک سامانه اتوبوس تندرو طوری طراحی شده که ایستگاه حرم مطهر تبدیل به یک ایستگاه عبوری شده و پایانه‌های اطراف حرم مطهر حذف شده است.

محدودیت برای خودروهای طرح ترافیک

معصومی گفت: پیشنهاد ما این است که در محدوده طرح ترافیک محدودیت‌ها بیشتری باید گذاشته و برای خودروهای شخصی که مجوز طرح ترافیک دارند باید محدودیت‌های بیشتری قائل شویم.

وی ابراز داشت: می‌شود از سه راه بازار تا چهارراه بازار و پل علیخانی محدودیت طرح ترافیکی را به گونه‌ای اعمال کنیم که اولویت به عابر پیاده داده شود.

معاون امور زیربنایی و شهرسازی شهردار قم خاطرنشان کرد: از چهار راه بازار تا سه‌راه بازار باید پیاده‌روها را عریض کنیم و فقط امکان تردد حمل و نقل عمومی را بدهیم. خودروهایی که در محدوده ترافیک هستند هم باید فقط بتوانند از خیابان چهار مردان استفاده کنند. از سر باجک تا چهارراه بازار هم پیاده‌روها را عریض کنیم تا سواره شخصی دیگر استفاده نکند.

کاهش بی‌نظمی‌ها پارک حاشیه خیابان

معصومی گفت: حتی در خیابان چهار مردان هم باید عرض خیابان را برای سواره کم کرد تا بی‌نظمی‌های پارک خودروها کاهش پیدا کرده و پیاده‌ها بهتر بتوانند عبور کنند.

وی با اشاره به اینکه حمل و نقل شهری باید در خیابان ارم بماند و اگر قرار است صحن شرقی احداث شود باید یک زیرگذر در اختیار ما قرار دهند ادامه داد: ما خیابانی که مورد استفاده عموم هست را به راحتی در اختیار دیگران قرار نمی‌دهیم.