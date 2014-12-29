تحلیل مهمترین نظریه های مطرح علوم انسانی/ راه اندازی سامانه نقد

دکتر سید حسین حسینی، دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی به تشریح فعالیت های علمی و پژوهشی شورای بررسی متون پرداخت.

ترویج جریان نقد زمینه ساز تولید علم

وی گفت: در فضای امروز جامعه علمی ما، ترویج جریان نقد می تواند به حل گره های کور جامعه علمی مثل گره کرسی های آزاد اندیشی بی انجامد چراکه نقد در تولید علم نقش سازنده ای دارد و اگر ما معتقد به تولید علوم انسانی اسلامی باشیم، ترویج جریان نقد می تواند زمینه ساز تولید این چنین علمی باشد و حتی اگر معتقد به تولید علوم انسانی بومی و یا تولید علم به نحو مطلق هم باشیم، باز ترویج نقد نظریه های مطرح در حوزه علوم انسانی مقدمه چنین امری است.

دستیابی به مرجعیت علمی نقد در سطح ملی و جهانی

دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در گام بعدی به رسالت اولیه شورا که نقد و بررسی و تحلیل کتب و متون دانشگاهی است پرداخت و افزود: این رسالت به مرور زمان تقویت شد و هم اکنون مهمترین هدف ما در گام اول، دستیابی به مرجعیت علمی نقد در سطح ملی و سپس جهانی و در گام دوم، نقد و تحلیل مهمترین نظریه های مطرح جهانی در عرصه علوم انسانی است.

معرفی مدل الگوی نقد علمی متون حوزه علوم انسانی

وی افزود: در گام سوم، به دنبال طرح، تکمیل و ترویج مدل پیشنهادی شورا در نقد متون علوم انسانی هستیم تا بتوانیم این مدل را به عنوان الگوی نقد علمی متون حوزه علوم انسانی معرفی کنیم. در گام بعدی رشد تفکر انتقادی، توسعه فرهنگ نقد در جامعه علمی، تقویت جایگاه علوم انسانی در کشور و توجه به متون درسی دانشگاهی مدنظر این مرکز است.

افزایش آمار نقد و بررسی کتاب

دبیر شورا در بخش بعدی صحبت های خود به افزایش آمار نقد و بررسی کتب در هر سال اشاره کرد و گفت: شورا در سال90 تعداد 470 عنوان کتاب، سال91، 520 عنوان کتاب، سال92 تعداد460 کتاب و در سال 93 تعداد 600 کتاب را مورد بررسی قرار داده است که در مجموع 4600 عنوان کتاب در گروه های مختلف شورا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

حسینی رشد کمی 8 برابری تعداد کتب نقد شده را کافی دانست و تصریح کرد: هم اکنون نقطه تمرکز شورا بر رشد کیفی رویه هاست. در همین راستا، اضافه شدن نقد متون در تراز جهانی به کارهای سابق شورا از سال 90 صورت گرفته است؛ ضرورت این کار، نقد علمی نظریه های علمی اصلی جهانی است که پشتوانه کتب و متون علوم انسانی اند که از سال 90 تا کنون 300 عنوان کتاب جهانی در بوته نقد و بررسی شورا قرار گرفته اند.

20 طرح تالیف کتاب با رویکرد اسلامی ایرانی

وی در ادامه به افزایش خروجی ها و محصولات شورا در 119 مورد پرداخت و گفت: تولید 49 نقدنامه تخصصی گروه ها که 12 جلد آن مربوط به سال 93 است، 40 شماره مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی، 1455 نامه به مولف و ناشر از طرف دبیرخانه شورا، 24 همایش گروه ها و 20 طرح تالیف کتاب با رویکرد اسلامی ایرانی از جمله محصولات شورا بوده است.

تولید 317 مقاله نقد

وی خبر از تبدیل داوری های کتاب ها در شورا به مقاله نقد داد و گفت: طی چند سال گذشته 317 مقاله نقد تولید شده است که در این فرایند با قرار گرفتن مقالات نقد در چرخه نقد علمی از طریق مجله و ترویج الگوی نقد شورا در مقالات به نتایج خوبی رسیده ایم.

راه اندازی سامانه نقد در سایت شورا

حسینی با اشاره به راه اندازی سامانه نقد در سایت شورا گفت: در مدت فعالیت شورا، 2118 جلسه گروه های تخصصی، 81 نشست تخصصی و تعدادی کارگاه های تخصصی و پژوهشی متد نقد کتاب برگزار کردیم. همچنین در این مدت 63 عنوان به صورت خاص به نقد کتب معارف دانشگاه ها پرداختیم و هم اکنون در حال توجه به کتب غیردرسی علوم انسانی و نقد مقالات حوزه های علوم انسانی هستیم.