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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۳۴

حجت الاسلام ابراهیمی:

110 فیلم از کشورهای مختلف به جشنواره بین المللی وارش ارسال شد

110 فیلم از کشورهای مختلف به جشنواره بین المللی وارش ارسال شد

بابل - دبیر هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش در مازندران گفت: هزار و ۹۸ فیلم از سراسر کشور و 110 فیلم از کشورهای مختلف دنیا، به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر دوشنبه در شورای جشنواره فیلم وارش،  استقبال جشنواره امسال را در مقایسه با دوره های گذشته، کم نظیر توصیف کرد و گفت: ۶۰۰ فیلمساز آثارشان را به جشنواره امسال وارش ارسال کرده اند که در هفت دوره برگزار شده، سابقه نداشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بر ضرورت میزبانی شایسته این رویداد که تنها جشنواره سینمایی مازندران و یکی از مهمترین رویدادهای فیلم کوتاه در کشور محسوب می شود تاکید کرد و گفت: عزم و همدلی ایجاد شده برای برگزاری مطلوب هشتمین جشنواره وارش، رویدادی خاطره انگیز و موثر را برای فیلمسازان رقم خواهد زد.

در ادامه این جلسه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، جشنواره وارش را متعلق به اهالی سینما توصیف کرد و گفت: همه مسئولان مرتبط استانی، به ویژه شهر بابل باید برای آبرومند برگزار شدن وارش پای کار بیایند.

وی به رویدادهای بزرگی نظیر کنگره سرداران و ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید  استان، کنگره بین المللی ابن شهرآشوب ساروی، جام جهانی باشگاه های کشتی و جشنواره بین المللی فیلم یاس که در دولت تدبیر و امید به میزبانی مازندران برگزار شد اشاره کرد و افزود: این استان نشان داده که توانمندی  و قابلیت بسیاری برای میزبانی شایسته رویدادهای فرهنگی و هنری دارد.

دکتر یونسی افزود: مسئولان شهرستان بابل باید فضای شهری مناسبی را در ایام برگزاری جشنواره وارش فراهم کنند.  

علی شادمان مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران، مرمر فیروزپور عضو شورای شهر بابل و ایرج نیاز آذری به نمایندگی از نمایندگان مردم بابل در مجلس نیز دیدگاه های خود را پیرامون جشنواره وارش بیان کردند.

کد مطلب 2451781

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