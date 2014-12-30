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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۸

نسل متفاوتی از تلویزیون‌ خمیده/ تلویزیون‌هایی با سیستم عامل webOS

نسل متفاوتی از تلویزیون‌ خمیده/ تلویزیون‌هایی با سیستم عامل webOS

از اولویت‌های خرید یک تلویزیون می‌توان به مواردی مانند کیفیت تصویر و صدا اشاره کرد و تمامی کمپانی‌های فناوری در تلاش بوده اند تا به این مهم نزدیک شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی های مختلفی در حوزه فناوری و تکنولوژی فعالیت دارند که از میان آنها می توان به کمپانی ال جی اشاره کرد. ال جی یکی از کمپانی هایی است که در تولید و عرضه محصولاتی مانند تلویزیون، اسمارت فون و ... فعالیت دارد.

ال جی از نسل جدیدی از تلویزیون های خمیده  OLED خبر داده تا کاربران شاهد یک سینمای حقیقی در خانه خود باشند. از قابلیت های تلویزیون های خمیده OLED می توان به مواردی مانند کیفیت رنگی برتر  OLED به نسبت LCD یا قابلیت استفاده در پنل های خمیده اشاره کرد. محصول جدید با نام  Art Slim از اوایل سال 2015 میلادی و در نمایشگاه  CES 2015  رونمایی خواهد شد.

این محصول جدید احتمالا در دو سایز 55 و 65 اینچی و ترکیبی از رزولوشن 4K با تکنولوژی OLED معرفی شده تا محصول متفاوتی عرضه شود. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به سیستم عامل  webOS اشاره کرد. ال جی معتقد است با استفاده از این سیستم عامل می توان به یک تلویزیون هوشمند دست پیدا کرد. این سیستم عامل از سال 2014 میلادی بر تمامی تلویزیون های ساخت کمپانی ال جی نصب شد تا بتوانند نگاه کاربران بیشتری را به خود جلب کنند. صفحه "لانچر" این سیستم تسهیل در تغییر برنامه ها را به دنبال خواهد شد. 

از سال 2014 میلادی، تلویزیون های ال جی دستخوش تغییرات گسترده ای شده اند که از میان آنها می توان به کیفیت تصویر و همینطور سایزهای متفاوت یا صفحات خمیده اشاره کرد.

کد مطلب 2451784

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