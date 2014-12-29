تشريح دستاوردهاي طرح تحول سلامت/كاهش قيمت تجهيزات پزشكي

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر محمد حاجي آقاجانی یکی از دستاوردهای مهم طرح تحول بحث کنترل بازار دارو و تجهیزات پزشکی بیان کرد و گفت: علی رغم وجود تورم، با اجرای طرح تحول نظام سلامت توانستیم کاهش قیمت تجهیزات پزشکی ضروری مثل لنزهای چشمی را کنترل کنیم.

وي با اشاره به اینکه در حال حاضر کنترل نرخ‌های حدود 7000 قلم از تجهیزات پزشکی را در بازار شاهد هستیم، افزود: این تجهیزات به طور متوسط 42 درصد در سال 93 در مقایسه با سال 92 کاهش قیمت داشته‌اند.

معاون وزير بهداشت در ادامه با اشاره به این که در برنامه کشیک مقیمی در 398 بیمارستان دانشگاهی کشور 752 نفر پزشک متخصص در 17 تخصص، شب‌ها و در ساعت مختلف و ایام تعطیل برای خدمت رسانی به مردم حضور دارند، گفت: یکی از برنامه‌های مهم دیگر در طرح تحول نظام سلامت، حمایت از ویزیت‌های سرپایی بود که در این راستا در 585 کلینیک ویژه، حدود 9500 نفر پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص ارائه خدمت داده و بیش از 3000 ویزیت به صورت ماهانه در این کلینیک‌ها انجام می‌شود که مردم فقط 3000 تومان بابت آن می‌پردازند.

آقاجانی همچنین با بیان اینکه در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، در 293 شهر غیر برخوردار کشور436 پزشک مورد حمایت قرار گرفتند، گفت: طبق آمار 42 درصد از پزشکان اعلام کردند که بعد از پایان تعهد قانونی خود به دلیل اجرای این طرح در این مناطق می‌مانند.

وی در ادامه افزود: بنابراین صرف اجرای قانون دیگر شرط بقای پزشکان در این مناطق نیست بلکه حمایت‌های دولت آنها را به ماندن در این مناطق ترغیب کرده است که این، سرمایه بزرگی برای مناطق محروم است.

معاون وزير بهداشت در ادامه، تعداد زایمان طبیعی رایگان انجام شده در شش ماهه اول اجرای طرح تحول نظام سلامت را 241 هزار زایمان طبیعی بیان کرد و گفت: در قالب همین برنامه نیز 366 بلوک زایمانی در حال بازسازی و بهینه سازی هستند که امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسند

وی همچنین، با اشاره به اینکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت 14 پایگاه آمبولانس هوایی در کشور راه‌اندازی شده است، افزود: در آمبولانس هوایی به طور متوسط هر پایگاه پنج ماموریت و 183 پرواز انجام داده و نزدیک به 330 مصدوم منتقل شده اند.

آقاجانی در ادامه با اشاره به این که حدود 560 بیمارستان دولتی کشور بازسازی‌های هتلینگ را شروع کردند، افزود: پیشرفت این بیمارستان ها در قالب هتلینگ 67 درصد بوده است.

به گفته وی، تجهیزات مربوط به هتلینگ 11 قلم است که 1600 محموله از این تجهیزات را تحویل گرفته و به مناطق محروم ارسال کردیم.

معاون درمان در ادامه، با اشاره به این که از زمان اجرای طرح تحول نظام سلامت، پرداختی مردم از 37 درصد به هشت درصد در خدمات بستری کاهش یافته است، گفت: در مدت اجرای طرح تحول نظام سلامت حدود سه میلیون و 50 هزار نفر بیمار در بیمارستان‌های وزارت بهداشت بستری و از این کاهش هزینه‌ها استفاده کرده اند.

به گفته دکتر آقاجانی، 73 درصد از مردم از هزینه‌های خود بعد از اجرای طرح رضایت نسبی دارند که این برای ما سرمایه بزرگی است. همینطور قبل از اجرای این طرح عموم بیماران حداقل یک بار برای خرید لوازم مصرفی به خارج از بیمارستان مراجعه می‌کردند که هزینه‌های هنگفتی داشت و گاهی پیدا کردن این لوازم نیز دشوار بود.

وی همچنین، با اشاره به این که در حال حاضر مراجعه بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی به 3.2 درصد رسیده است، افزود: امیدواریم این 3 درصد روزی به صفر برسد.

آقاجانی در پایان با بیان اینکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت بیش از هفت میلیون نفر که فاقد پوشش بیمه بودند، بیمه پایه شده و اکنون دفترچه بیمه دارند، گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح سرمایه اجتماعی بود که از طریق این طرح به دست آوردیم و اقبالی که مردم از این طرح نشان داده و همچنین اقبال دولت، مجلس و نهادهای حاکمیتی در زمره دستاوردهای این طرح است.