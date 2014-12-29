بندرچابهار فردا میزبان رئیس جمهور است

علیرضا براهویی درگفتگو با مهر اظهار داشت: رئیس جمهور فردا با سفر به استان سیستان و بلوچستان و حضور در بندر چابهار از نزدیک پروژه های مهم اقتصادی و زیر بنایی شرق کشور را مورد بازدید قرار می دهد.

وی بیان داشت: در سفر فردا دکتر روحانی بازدید از طرح توسعه بندر چابهار، عقد قرارداد ساخت مخازن پتروشیمی و صنایع در محوطه اسکله شهید بهشتی، بازدید از طرح توسعه راه آهن، پتروشیمی و چند طرح بزرگ عمرانی پیش بینی شده است.

وی گفت: حضور ریاست جمهوری در بندر چابهار نقش بسزایی در حرکت جهشی در مسیر توسعه استان و همچنین محور شرق داشته و سفر ایشان به طور حتم دارای برکات قابل توجه ای خواهد بود.

براهویی اذعان داشت: آهنگ توسعه محور شرق و بهره گیری از سواحل مکران به عنوان یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین رئیس جمهور، با حضور ایشان در چابهار به طور حتم تسریع خواهد یافت و آینده ای روشن را برای سیستان و بلوچستان در راستای تولید ثروت و حضور در عرصه ملی به منصه ظهور خواهد رساند.