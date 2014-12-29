پیکر شهید حمید تقوی فردا در اهواز تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر این شهید امروز در تهران تشییع شد و فردا از مقابله حسینیه ثار الله اهواز با حضور انبوه مردم اهواز تشییع و به حاک سپرده می شود. این مراسم ساعت 8 صبح از مقابل حسینیه ثارالله اهواز به سمت گلزار شهدا برگزار می‌شود.

سردار حمید تقوی یکی از فرزندان منطقه کوت عبدالله اهواز و روستای ابودبس است که در درگیریهای منطقه بلد در استان صلاح الدین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این سردار بزرگ که وظیفه مستشاری در سامرای عراق را بر عهده داشت در درگیری با تروریستهای تکفیری داعش به شهادت رسید. شهید تقوی از فرماندهان قرارگاه رمضان در دوران دفاع مقدس بود که پدر و برادر گرانقدر وی نیز در دوران جنگ تحمیلی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

دلاورمردیهای این مجاهد بزرگ در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله به عنوان سند استقامت و پایداری ایرانیان در صحیفه تاریخ و خاطره زمان ثبت و ماندگار است. پدر ایشان در عملیات خیبر و برادرشان در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسیدند.

حمید تقوی یکی دیگر از شهدای عرب خوزستان است که در مدت اخیر در مبارزه با گروه های تروریسی تکفیری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.





