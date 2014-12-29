محمود گنجی‌فرد در حاشیه نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح تحول سلامت از ۸۵ درصد ظرفیت‌های طرح ماندگاری پزشک استفاده شده است، اظهارکرد: ۷۲ نفر در این زمینه با دانشگاه علوم پزشکی همکاری دارند.

وی بیان داشت: ۳۲ پزشک مقیم در ۹ رشته تخصصی در شهرستان‌های بیرجند، قاین، طبس و فردوس با اجرای طرح تحول سلامت جذب و به کارگیری شده‌اند.

گنجی‌فرد با اشاره به افزایش مراجعات مردم و استقبال گسترده مردم استان از خدمات طرح تحول سلامت گفت: در شش ماهه اول سال گذشته ۱۴۹ هزار نفر بوده که بعد از اجرای طرح تحول در شش ماهه اول امسال به ۱۵۴ هزار نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ویزیت پزشکان متخصص نیز از ۶۶ هزار نفر به ۶۹ هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است، بیان داشت: مراجعات به پزشکان فوق تخصص نیز از ۱۳ هزار نفر به ۲۹ هزار نفر رسیده است.

رضایتمندی ۸۵ درصدی مردم از اجرای طرح تحول سلامت در خراسان جنوبی

گنجی‌فرد عنوان کرد: مراجعات مردم برای استفاده از خدمات پاراکلینیکی نیز از ابتدای طرح به بیش از ۳۹۴ هزار نفر رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۵۸ هزار نفر بوده است.

وی بیان داشت: بستری‌های اورژانس نیز از ۲۴ هزار نفر به ۳۷ هزار نفر افزایش یافته است.

گنجی‌فرد با بیان اینکه در مدت اجرای این طرح ۳۸ هزار نفر نیز در بخش‌های بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند، گفت: ضریب اشغال تخت از ۶۶ درصد به ۷۱ درصد بعد از اجرای طرح تحول سلامت افزایش یافته است.

به گفته وی رضایتمندی مردم از اجرای طرح تحول در استان خراسان جنوبی بیش از ۸۵ درصد بوده است.

کاهش ۵.۵ درصدی سزارین بعد از اجرای طرح تحول سلامت

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در سه ماهه اول اجرای طرح تحول سلامت در استان چهار هزار و ۶۱۵ مورد زایمان در استان داشته‌ایم که ۴۰ درصد زایمان‌ها طبیعی بوده است.

گنجی‌فرد با بیان اینکه در سه ماهه دوم اجرای طرح نیز چهار هزار و ۵۴۹ زایمان در استان انجام شده است، گفت: در مجموع طی شش ماهه اجرای این طرح، افزایش ۲۰ درصدی زایمان را در استان داشته‌ایم.

وی از کاهش ۵.۵ درصدی سزارین‌ها در استان بعد از اجرای طرح تحول سلامت خبر داد و گفت: میزان سزارین در استان از ۴۳ درصد به ۳۷.۷ درصد کاهش یافته است.

اولین گام‌ها برای فعال کردن سه بیمارستان خراسان جنوبی

گنجی‌فرد به فعال کردن سه بیمارستان سربیشه، سرایان و درمیان اشاره کرد و افزود: بخش اورژانس و سرپایی در این بیمارستان‌ها راه‌اندازی شده و هم‌اکنون به مردم این شهرستان‌ها خدمات ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه از یک ماه گذشته خدمات ویزیت متخصص اطفال، داخلی و قلب در این بیمارستان‌ها فعال شده است، گفت: در این مدت سه هزار و ۶۰۰ نفر در سربیشه و دو هزار و ۹۹۰ نفر در شهرستان درمیان از خدمات درمانگاه تخصصی این بیمارستان‌ها استفاده کرده‌اند.

گنجی‌فرد بیان کرد: در بیمارستان سربیشه ویزیت متخصص اطفال در تمام ایام هفته و همچنین ویزیت متخصص قلب یک روز در هفته انجام می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: در بیمارستان درمیان متخصص اطفال و داخلی به صورت مستمر و در سرایان متخصص اطفال به صورت مستمر و ویزیت داخلی سه روز در هفته انجام می شود.

گنجی‌فرد اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک طب اورژانس در این بیمارستان‌ها مستقر شود.